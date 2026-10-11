Conozca los barrios de Cartagena que no tendrán energía este lunes 12 de octubre

Afinia, filial del Grupo EPM sigue desarrollando adecuaciones en sus subestaciones con el propósito de optimizar los equipos de alta tensión y de esta manera aumentar la calidad del servicio en los municipios de la región Caribe donde opera.

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Como parte de estos proyectos, el próximo lunes festivo 12 de octubre, la compañía desarrollará labores preventivas en los equipos que hacer parte de la subestación Zaragocilla de Cartagena entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, tiempo en el que se presentarán interrupciones en los siguientes sectores de la ciudad:

Circuito Zaragocilla 6: Almirante Colon, Buenos Aires, El Country, La Troncal, Los Caracoles, Los Corales, Urbanización Camagüey, Las Delicias, El Carmen, Rubí, Urbanización Villa Margarita, Villa Country, La Castellana Sector Villa Sandra, Urbanización Bahía, Conjunto Residencial Santillana De Los Patios y Urbanización El Golf.

Circuito Zaragocilla 8: Escallón Villa, Los Ejecutivos, Urbanización Villa Adriana.

Circuito Zaragocilla 9: Tesca Nuevo, El Líbano, Urbanización Castillete, Urbanización Los Alamos, Olaya Sector La Puntilla, Olaya Sector Estela, Conjunto Residencial Terraza De Los Alpes, 13 de Junio, Los Alpes, Urbanización Jardines De Junio, Los Alpes, Urbanización La India, Urbanización Jardines De Junio, Chiquinquirá.

sectores del barrio Zaragocilla: carrera 50 entre calle 30 y calle 30f, calle 30f entre carrera 50 y transversal 50c, calle san Luis (transversal 50c) entre calle Eduardo Santos (30c) y calle 30h. sector del barrio Chapacuá: transversal 71d entre diagonal 32 y diagonal 32c.

Circuito Zaragocilla 10: Urbanización Los Corales, El Campestre, Conjunto Altagracia, Nueve de Abril, José Antonio Gaitán, Urbanización La Fragata, Vista Hermosa, Villa Lorena, carrera 56 sector bellavista. sectores de nuevo bosque: diagonal 29f entre transversal 47 y transversal 53a, diagonal a Jardín Infantil Los Angelitos, Encanto De Los Niños.