Concejo de Cartagena rechazó cobro de “sanciones” en facturas de energía eléctrica

El Concejo Distrital de Cartagena abordó las preocupaciones por los cobros adicionales en las tarifas de energía eléctrica y escuchó las solicitudes de la comunidad de Villa Rubia frente a las afectaciones viales, ambientales y sanitarias que enfrenta el sector.

Concejales cuestionan cobros adicionales en las tarifas de energía

El concejal Emanuel Vergara expresó su preocupación por la aplicación de la circular de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que establece cobros adicionales a los usuarios que superen determinados niveles de consumo de energía eléctrica.

El cabildante señaló que las notificaciones ya están llegando a los hogares de Cartagena y advirtió sobre el impacto económico que podría tener esta medida, especialmente por las altas temperaturas de la ciudad y el incremento del consumo durante la temporada de fin de año.

Indicó que algunas familias podrían verse obligadas a reducir gastos tradicionales de Navidad para asumir estos cobros, por lo que pidió tener en cuenta las condiciones climáticas y las costumbres de los cartageneros. En ese sentido, reiteró su llamado a derogar la circular y eliminar lo que considera un cobro injustificado para los usuarios.

Por su parte, el concejal Armando Córdoba recordó que el Concejo abrió el debate sobre esta medida y destacó que la discusión ha motivado pronunciamientos de la Alcaldía, congresistas y otros sectores institucionales.

Informó que presentó una demanda contra la resolución, una solicitud ante la Defensoría del Pueblo y otra ante la Comisión Quinta Constitucional del Congreso, con el propósito de promover un debate de control político a la CREG y a la ministra de Minas y Energía, para conocer los fundamentos técnicos y jurídicos de la medida.

Asimismo, mencionó otras acciones impulsadas desde el Concejo y la Administración Distrital, y propuso articularlas para fortalecer una respuesta conjunta en defensa de los usuarios de la región Caribe.

También planteó revisar un fallo del Consejo de Estado relacionado con la reducción de las tarifas de energía y promover una mayor participación del Congreso en esta discusión.

Finalmente, solicitó abrir un espacio durante las sesiones ordinarias para analizar la problemática con la Oficina de Servicios Públicos y continuar impulsando acciones frente a los cobros que, según manifestó, afectan la calidad de vida de las familias cartageneras.

Comunidad de Villa Rubia solicita cumplimiento de fallo judicial

En otro punto de la sesión, el concejal Carlos Guerra solicitó declarar sesión informal para escuchar a los representantes de la comunidad de la urbanización Villa Rubia, quienes expusieron las dificultades que enfrenta el sector.

La comunidad, liderada por Julieth Terán Barros, delegada de la Junta de Acción Comunal (JAC), manifestó su preocupación por el deterioro de las vías y las afectaciones ambientales y sanitarias ocasionadas por la acumulación de aguas residuales provenientes de sectores ubicados en zonas más altas, especialmente durante la temporada de lluvias.

Los residentes señalaron que esta problemática persiste desde hace varios años y que, en 2018, acudieron a una acción popular identificada con el número 195 de ese año, con el acompañamiento de la Personería Distrital de Cartagena.

Según lo expuesto por la comunidad, en 2022 el Juzgado Quinto Administrativo del Distrito Judicial de Cartagena falló en primera instancia a su favor, amparando los derechos colectivos al espacio público y a la salubridad pública, y ordenó realizar las gestiones administrativas necesarias para iniciar la ejecución de las obras en un plazo máximo de seis meses.

Ante las demoras que, según los residentes, persisten en el cumplimiento de lo ordenado, el pasado 28 de agosto de 2026, la comunidad, nuevamente con el respaldo de la Personería Distrital, solicitó formalmente ante el juzgado la conformación, activación y convocatoria del Comité de Verificación del Cumplimiento de Sentencias.

Con esta solicitud, los habitantes buscan que se haga seguimiento a las órdenes judiciales y se adopten las medidas necesarias para atender las afectaciones que comprometen las condiciones de vida de la comunidad de Villa Rubia.

Agotado el orden del día, la Mesa Directiva citó a sesión para el martes 13 de octubre a las 8:00 a.m.