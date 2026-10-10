“No puede haber límites fronterizos para el crimen”: subdirector de la Policía en Barranquilla

Durante la entrega de una nueva oficina de Interpol en el Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el subdirector de la Policía Nacional, Norberto Mujica, destacó la importancia de fortalecer la cooperación internacional para combatir el crimen organizado y evitar que las redes criminales transnacionales se establezcan o fortalezcan en el territorio.

“No puede haber límites fronterizos para el crimen que hoy nos agobia realmente. Y la cooperación internacional ya no es complementaria, ya es un tema que se vuelve muy esencial, siendo de esta manera la forma como realmente podemos anticipar cualquier movimiento criminal, sobre todo de foráneos, evitando de esta manera que se establezcan o se fortalezcan esas redes criminales que para ellos hoy en día siempre son transnacionales”, afirmó Mujica.

Intercambio de información y respuesta internacional

El oficial también resaltó que esta nueva oficina permitirá ampliar las capacidades de articulación y respuesta frente a las estructuras criminales, mediante el trabajo conjunto y el intercambio de información entre organismos internacionales.

“No es un tema chiquito, esto es un tema muy grande que nos va a permitir poder ampliar esa capacidad y trabajar como un solo equipo o como un solo frente a la lucha contra el crimen. Yo creo que aquí lo que estamos anotando es un hit de Barranquilla, porque va a quedar mejor articulado con todos los mecanismos internacionales, con un mayor intercambio de información, un mayor intercambio de capacidades, con una respuesta internacional inmediata”, señaló el subdirector de la Policía Nacional.