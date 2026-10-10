Barranquilla abre 3.000 cupos gratuitos para estudiar inglés: así puede inscribirse

La Alcaldía de Barranquilla anunció la apertura de 3.000 cupos gratuitos para estudiar inglés, dirigidos a personas mayores de edad que residan en la ciudad y estén interesadas en fortalecer sus competencias lingüísticas para acceder a nuevas oportunidades laborales.

La gerente de Ciudad, Ana María Aljure, dio a conocer la iniciativa, denominada Digital English for Work, que busca mejorar las habilidades de comunicación en inglés y preparar a los participantes para desenvolverse en diferentes contextos laborales, a través de una ruta de formación que combina el aprendizaje en plataformas digitales con actividades enfocadas en el entorno de trabajo.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a personas de 18 años o más que residan en Barranquilla y cuenten con un documento de identidad válido. Uno de los aspectos destacados del programa es que no exige conocimientos previos de inglés ni un nivel educativo mínimo, por lo que también pueden inscribirse quienes comienzan desde cero.

Entre los requisitos se encuentra tener disponibilidad para desarrollar las actividades de formación y contar con acceso regular a un teléfono inteligente, tableta o computador con conexión a internet, necesarios para realizar los ejercicios y avanzar en la plataforma digital.

Fechas y formulario de inscripción

Las inscripciones estarán abiertas del 9 al 23 de octubre de 2026. Las personas interesadas deben diligenciar el formulario habilitado por el Distrito para participar en la convocatoria. Para registrarse, solo debe presionar este vínculo de registro.

La administración distrital informó que los horarios, la intensidad de la formación, las fechas de los encuentros, las sedes y la modalidad específica serán comunicados a las personas seleccionadas, de acuerdo con el cronograma y la organización de los grupos.

La participación en esta convocatoria no garantiza una vinculación laboral. Sin embargo, el programa busca fortalecer las competencias en inglés de los beneficiarios y mejorar sus herramientas para desenvolverse en procesos de empleabilidad en los que el dominio de este idioma puede representar una ventaja.