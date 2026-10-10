Air-e Intervenida y RAP Caribe articulan acciones para mejorar el servicio de energía

Air-e Intervenida y la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe avanzaron en la articulación de estrategias para fortalecer el servicio de energía eléctrica en la región, durante una mesa de trabajo técnica realizada el 9 de octubre de 2026 en Barranquilla.

La jornada fue encabezada por el agente especial interventor de Air-e, Ramiro Castilla Andrade, y directivos de la RAP Caribe, quienes revisaron los avances del proyecto Plan Caribe Energético, una propuesta de planificación estratégica construida durante los últimos ocho meses con la participación de los gobernadores de los siete departamentos de la región, empresas e instituciones vinculadas al sector energético.

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El encuentro permitió analizar la gestión operativa de Air-e, empresa que presta el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, y articularla con las propuestas regionales orientadas a encontrar soluciones a los principales desafíos del sector.

“Es muy importante trabajar unidos ante los retos que tenemos en nuestra región. Air-e Intervenida presta el servicio de energía a tres de nuestros siete departamentos en la región Caribe, y trabajar de la mano con ellos es fundamental para apuntarle a una solución que realmente represente las principales necesidades del servicio y generar bienestar y productividad para nuestra gente”, destacó Jesús Pérez Benito-Revollo, gerente de la RAP Caribe.

Trabajo conjunto para mejorar el servicio eléctrico regional

Por su parte, Ramiro Castilla Andrade reiteró el compromiso de Air-e Intervenida de participar activamente en estos espacios de construcción colectiva. Como parte de los acuerdos, se estableció mantener mesas de trabajo continuas bajo los lineamientos de la Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio de Minas y Energía.

La articulación busca definir acciones concretas, con resultados medibles a corto, mediano y largo plazo, que contribuyan al desarrollo económico, la competitividad regional y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del Caribe colombiano.