Alcaldía de Barranquilla rechaza agresión de agente de tránsito contra un ciudadano

Un video que circula en redes sociales muestra a un presunto agente de tránsito de Barranquilla golpeando en repetidas ocasiones a un ciudadano durante un procedimiento vial en el norte de la ciudad. Los hechos habrían ocurrido en la carrera 49C con calle 91 y motivaron el rechazo de la Alcaldía Distrital, que anunció acciones para esclarecer lo sucedido.

En las imágenes se observa al supuesto funcionario agrediendo físicamente al ciudadano con puños y patadas, mientras este intenta defenderse. El agente estaría identificado con el número 00056, visible en su chaleco, y en el lugar también se encontraba otro funcionario, identificado con el número 00069, quien, según se aprecia en la grabación, no intervino para detener el enfrentamiento.

¿Qué respondió la Alcaldía?

Tras la difusión del video, la Alcaldía de Barranquilla se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X y rechazó los hechos de violencia registrados durante el procedimiento.

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“Desde la Alcaldía de Barranquilla, rechazamos los hechos de violencia que se presentaron entre un agente de tránsito y un ciudadano durante un control vial. Ya iniciamos las acciones necesarias para aclarar lo sucedido y establecer las posibles responsabilidades”, informó la administración distrital.

Asimismo, la Alcaldía reiteró que el respeto debe prevalecer durante las actuaciones de los funcionarios encargados de los controles viales. “Reiteramos que el respeto y el buen trato deben estar presentes en cada procedimiento de nuestras autoridades. Ninguna forma de violencia es aceptable”, agregó.

Por ahora, se desconocen las circunstancias que originaron el enfrentamiento y qué ocurrió antes del momento registrado en el video.