Colpensiones aclara fechas de pago de mesadas y desmiente exigencia de certificados de supervivencia

Colpensiones aclaró que se mantienen las fechas previstas para el pago de las mesadas pensionales durante octubre, noviembre y diciembre de 2026. La entidad también desmintió versiones sobre una supuesta exigencia de certificados de supervivencia para acceder a estos recursos.

Según la administradora, los pensionados no deben realizar este trámite como requisito para recibir sus pagos.

¿Cuándo se pagarán las mesadas pensionales?

Colpensiones confirmó el siguiente cronograma para el último trimestre del año:

* Octubre: la mesada estará disponible para cobro desde el viernes 30 de octubre.

* Noviembre: el pago estará disponible desde el lunes 30 de noviembre e incluirá la mesada ordinaria y la mesada 13, conocida como prima de fin de año.

* Diciembre: la mesada estará disponible desde el miércoles 30 de diciembre.

La entidad explicó que esta aclaración responde a la circulación de información inexacta sobre las fechas de pago y los supuestos nuevos requisitos.

Finalmente, Colpensiones reiteró su compromiso con el pago oportuno de las prestaciones e invitó a los pensionados y a la ciudadanía a consultar sus canales oficiales para verificar la información.