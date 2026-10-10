Cartagena celebra el Festival del Patacón 2026 con 22 marcas y jurados internacionales

Cartagena rinde homenaje a uno de los protagonistas de su cocina popular con el Festival del Patacón 2026, una cita gastronómica que reúne tradición, creatividad y talento local. La programación se desarrolla del 9 al 11 de octubre en la Plaza de Variedades, de 4:00 p. m. a 11:00 p. m., con una entrada de $2.000.

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Organizado por ACODRÉS Cartagena-Bolívar y el chef Ed Cabarcas, con el respaldo de la Alcaldía de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), el festival busca destacar el valor del patacón en la identidad culinaria del Caribe colombiano y promover a los emprendimientos gastronómicos de la ciudad.

En esta edición participan 22 marcas: 16 competirán por el título de Rey del Patacón 2026, entre ellas Angel’s, actual campeón, Patacón de la Choli y Patacones Segunda de Badillo. Las otras seis marcas ofrecerán bebidas y postres para complementar la experiencia.

La competencia contará con seis jurados de Colombia, República Dominicana y Perú. Entre los representantes colombianos están los chefs El Chato Barbosa, Viviana Liévano y Óscar “Pipe” Díaz. También participarán Elly Saul, de República Dominicana, y Francisco Agüero y Anthony Flores, vinculados a la gastronomía peruana.

Los asistentes podrán encontrar opciones para distintos presupuestos: el patacón individual costará $3.000; el combo Matrimonio, con patacón y queso, $6.000; el combo Pa’l Desvare, con patacón y carnes frías, $8.000; y el Patacón Especial, creación insignia de cada marca, $18.000.

Además de la competencia, el festival busca reconocer a las familias, matronas, cocineros y emprendedores que mantienen viva esta tradición culinaria. La programación invita a cartageneros y visitantes a disfrutar de tres días dedicados a uno de los sabores más representativos de la ciudad.