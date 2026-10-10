Atención: Cierre vial en la autopista entre Floridablanca y Bucaramanga por obras del Tercer Carril

Conductores que se movilizan por la autopista entre Floridablanca y Bucaramanga deberán tener en cuenta los cierres viales programados para este fin de semana y el lunes festivo, debido a las obras de montaje de un nuevo puente peatonal del proyecto del Tercer Carril.

La Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca aprobó el Plan de Manejo de Tráfico para esta intervención, que se realizará en el sector comprendido entre las estaciones de servicio Aranzoque y Ruitoque.

De acuerdo con el cronograma, este sábado 10 de octubre habrá un cierre temporal de dos carriles, entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. Durante ese periodo se mantendrá habilitado un carril en cada sentido para permitir el paso de los vehículos.

Para el domingo 11 y el lunes 12 de octubre será necesario realizar el cierre total de la vía en ambos sentidos, durante el mismo horario, debido a las maniobras requeridas para instalar la estructura del puente peatonal.

Estas son las rutas alternas

Durante las jornadas de cierre se habilitarán desvíos para los vehículos livianos. Los automotores de carga con peso superior a 3,5 toneladas no tendrán desvío autorizado.

Para quienes se movilicen en sentido Bucaramanga–Floridablanca, el recorrido alternativo será por el intercambiador de Papi Quiero Piña. Desde allí deberán tomar las calles 5 y 6, continuar por la carrera 8 y retomar la vía hacia Piedecuesta.

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En sentido Floridablanca–Bucaramanga, los conductores deberán tomar la carrera 8, a la altura de Abadías Condominio, continuar hasta la calle 5 y conectar nuevamente con el intercambiador de Papi Quiero Piña.

Tránsito de Floridablanca informó que durante los trabajos habrá auxiliares de tránsito, señalización y controles para orientar a los conductores. Además, se garantizará el paso de peatones por los pasos cebrados.

El director de Tránsito y Transporte de Floridablanca, Jahir Castellanos Prada, señaló que se adoptaron medidas para orientar a quienes transiten por el sector y reducir los riesgos durante la intervención.

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Las autoridades recomendaron programar los recorridos con anticipación, reducir la velocidad a un máximo de 30 kilómetros por hora en la zona de los trabajos, respetar la prioridad de los peatones y atender las indicaciones del personal de tránsito.

El montaje del puente peatonal hace parte de las obras complementarias del Tercer Carril, proyecto que contempla la ampliación de la autopista en el tramo de Floridablanca y busca mejorar la movilidad entre Piedecuesta y Bucaramanga. El mismo, será entregado en noviembre.