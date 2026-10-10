HIC completa 100 cirugías robóticas en Colombia y proyecta realizar 4.000 procedimientos al año

El Hospital Internacional de Colombia - HIC alcanzó las primeras 100 cirugías realizadas con el sistema robótico Mantra 3 en el país. Con este avance, la institución, ubicada en el área metropolitana de Bucaramanga, proyecta aumentar el uso de esta tecnología hasta llegar a cerca de 4.000 procedimientos al año.

La cirugía número 100 se practicó a un paciente con una lesión en el pulmón izquierdo. El equipo médico retiró únicamente la parte afectada, con el propósito de preservar la mayor cantidad posible de tejido pulmonar sano y evitar daños en las estructuras cercanas.

La intervención se realizó mediante pequeñas incisiones, en lugar de una apertura quirúrgica amplia. Este tipo de abordaje mínimamente invasivo puede contribuir a reducir el dolor después de la cirugía, favorecer la recuperación y disminuir el tiempo de hospitalización.

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Según explicó Yeni Arroyave Guerrero, subespecialista en Cirugía de Tórax del HIC, una de las ventajas del sistema es que ofrece al cirujano una imagen tridimensional ampliada y herramientas articuladas que facilitan los movimientos en zonas de difícil acceso.

La especialista señaló que estas características permiten trabajar con mayor control en espacios reducidos y abordar estructuras delicadas durante procedimientos que requieren precisión.

Seis sistemas robóticos y más especialidades

El HIC es el único hospital de Colombia que dispone de la plataforma Mantra 3. Actualmente cuenta con seis sistemas: cuatro en su sede de Piedecuesta y dos en el Instituto Cardiovascular, en Floridablanca.

La tecnología puede utilizarse en diferentes procedimientos de cirugía general, ginecológica, cardíaca, oncológica, digestiva, urológica y de tórax. La intención del hospital es ampliar su aplicación a medida que más especialistas reciban formación para trabajar con esta plataforma.

Jonathan Cáceres, director médico del HIC, indicó que completar los primeros 100 procedimientos también representa una oportunidad para fortalecer la experiencia de los equipos médicos y ampliar la capacidad de atención.

¿Quiénes pueden acceder a una cirugía robótica?

El uso de esta tecnología no está limitado exclusivamente a pacientes particulares. De acuerdo con el HIC, ya se han realizado intervenciones a personas afiliadas a los regímenes contributivo y subsidiado, además de pacientes que pagan de manera particular.

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Sin embargo, la posibilidad de utilizar el sistema depende de la valoración médica. Es el especialista quien determina si la cirugía robótica es la alternativa más adecuada para el diagnóstico y las condiciones particulares de cada paciente.

Con los primeros 100 procedimientos completados, el reto para el HIC será ampliar el uso de esta tecnología en distintas especialidades y aumentar el número de pacientes que puedan acceder a ella, de acuerdo con sus necesidades clínicas.