Sancionan exsecretario de Mauricio Aguilar por contrato para remodelar el parque de Girón, Santander

Las diferencias en los precios de dos componentes de las obras del parque principal de Girón llevaron a la Procuraduría General de la Nación a sancionar al exsecretario de Infraestructura de Santander, Jaime René Rodríguez Cancino, con destitución e inhabilidad por ocho años y tres meses.

La decisión, emitida en primera instancia, está relacionada con la estructuración y celebración de un contrato de obra suscrito el 2 de diciembre de 2021, por un valor de $8.011 millones, para intervenir este espacio público del municipio de Girón.

De acuerdo con el ente de control, durante el análisis del contrato se encontraron diferencias del 43,79% y del 12,59% en los valores unitarios de dos ítems específicos, en comparación con los precios registrados en contratos similares ejecutados en la región.

La falta de justificación técnica de los precios fue uno de los aspectos determinantes en la decisión disciplinaria. Según la Procuraduría, no se acreditó una explicación técnica suficiente y verificable que permitiera sustentar los valores identificados en esos componentes de la obra.

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Por esta razón, el organismo de control declaró probado y no desvirtuado el cargo formulado contra Rodríguez Cancino, y calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

La Procuraduría consideró que, en los hechos relacionados con la estructuración y celebración del contrato, el exfuncionario transgredió los principios de moralidad, responsabilidad y transparencia que deben orientar la función pública.

La sanción no constituye una decisión definitiva, pues corresponde a un fallo de primera instancia. Contra esta determinación procede el recurso de apelación, de acuerdo con los términos legales, comunicó la entidad.