Tres universidades de Santander entre las 36 primeras del país en Saber Pro 2025. ¿Cuáles?

Los resultados de las pruebas Saber Pro de 2025 muestran diferencias en el desempeño de las universidades con presencia en Santander. La Universidad Industrial de Santander - UIS, obtuvo la mejor posición entre las instituciones del departamento, de hecho en el oriente colombiano, incluidas en el análisis de El Observatorio de la Universidad Colombiana.

A la UIS, la sigue en estos resultados la Universidad Pontificia Bolivariana - UPB y la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB.

El estudio, publicado este 9 de octubre de 2026, fue elaborado a partir de los resultados institucionales de las pruebas Saber Pro de 2025, mediante un análisis estadístico de Daniel Bogoya, exdirector del ICFES. La comparación tiene en cuenta los promedios de cinco competencias genéricas: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, inglés, escritura y competencias ciudadanas.

De acuerdo con los datos, la UIS alcanzó un promedio de 169,8 puntos y ocupó el puesto 16 entre las 250 instituciones analizadas. En 2024 había ocupado la misma posición, aunque en 2023 estuvo en el puesto 14.

Lea también: HIC completa 100 cirugías robóticas en Colombia y proyecta realizar 4.000 procedimientos al año

Por su parte, la Universidad Pontificia Bolivariana, registró un promedio de 163,1 puntos y se ubicó en el puesto 26. En comparación con el año anterior, cuando ocupó la casilla 21, descendió cinco posiciones. Sin embargo, su trayectoria en los últimos años muestra variaciones: en 2023 estuvo en el puesto 29 y en 2022, en el 45.

La Universidad Autónoma de Bucaramanga obtuvo un promedio de 159,5 puntos, que la ubicó en el puesto 36 a nivel nacional. La institución mejoró frente a 2024, cuando ocupó el puesto 43, y también avanzó respecto a 2023, año en el que se situó en la casilla 50.

¿Cómo les fue a las demás instituciones de educación superior de Santander?

En el análisis también aparecen otras instituciones con oferta académica en el departamento. La Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, alcanzó un promedio de 152,4 puntos y ocupó el puesto 79, frente al puesto 63 que había registrado en 2024, es decir descendió 16 puestos.

La Universidad de Investigación y Desarrollo - UDI, se ubicó en el puesto 113, con un promedio de 148,8 puntos. En la medición anterior había ocupado la casilla 136, lo que representa un avance de 23 posiciones.

Podría interesarle: Barrancabermeja define plan para proteger sus ciénagas tras la muerte de 21 manatíes

En Barrancabermeja, la Universidad Cooperativa de Colombia registró un promedio de 148,7 puntos y ocupó el puesto 115, mientras que en 2024 había estado en la posición 149.

En el caso de la Universidad de Santander (UDES), sede Bucaramanga, el promedio fue de 146,1 puntos, que la ubicó en el puesto 136. En 2024 había ocupado la casilla 154.

La Universidad Manuela Beltrán, sede Bucaramanga, se ubicó en el puesto 143, con un promedio de 145,3 puntos. Aunque su posición sigue por debajo de otras universidades de la región, el análisis la incluye entre las instituciones que han mejorado progresivamente su ubicación en los últimos cinco años.

Otras noticias: Sancionan exsecretario de Mauricio Aguilar por contrato para remodelar el parque de Girón, Santander

En el puesto 128 aparece la Fundación Universitaria de San Gil - Unisangil, con un promedio de 147,1 puntos. La Universidad Libre, sede Socorro, registró el mismo promedio, pero ocupó la casilla 129.

También figura la Fundación Universitaria Comfenalco Santander, que alcanzó un promedio de 140,1 puntos y se ubicó en el puesto 187. En 2024 había ocupado la posición 249, uno de los avances más notorios entre las instituciones santandereanas incluidas en la medición.

¿Qué significan estos resultados?

El análisis compara el desempeño promedio de los estudiantes de cada institución que presentaron las pruebas Saber Pro en 2025. En el panorama nacional, la Universidad EIA ocupó el primer lugar, con 188,4 puntos, seguida por la Universidad de los Andes, con 186,5, y la Universidad ICESI, con 183,2.

Para Santander, los datos destacan a la UIS como la institución mejor ubicada en la clasificación general, pero, se ubicada también entre las tres primeras universidades públicas de Colombia con los mejores resultados.

Mientras que los resultados de la UNAB, la UDI, la UDES y la Universidad Cooperativa de Colombia en Barrancabermeja muestran avances frente a la medición de 2024.

El Observatorio advierte que la clasificación no debe interpretarse como una declaración definitiva de cuáles instituciones son mejores o peores, sino como una fotografía del desempeño promedio de sus estudiantes en las competencias evaluadas.