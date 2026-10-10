Corte de agua en Girón, Santander, por daño en tubería: estos son los más de 100 sectores afectados

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga anunció la suspensión temporal del servicio de agua potable en diferentes sectores de Girón, debido a un daño en la conducción de 24 pulgadas que conecta los tanques San Juan y Girón Mayor.

De acuerdo con la empresa, la interrupción comenzará este sábado 10 de octubre, a partir de las 3:00 de la tarde, y se prolongará hasta las 6:00 de la mañana del domingo 11 de octubre.

La medida afectará a cerca de 32.000 suscriptores distribuidos en los distritos San Juan, Girón Mayor, Bahondo, La Esmeralda y Valle de los Caballeros.

Distrito San Juan: Urb. San Antonio del Carrizal, Urb. Carrizal Campestre, Hacienda San Antonio, Mirador de San Juan, Balcones de Alejandría, La Girona, Bellavista, Urb. Meseta de Bellavista, Altos del Poblado, Barrio Álvarez, Corviandi 3, El Paraíso, Urb, Giraluz, Urb, Quintas del Llanito, Altos del Llanito, Urb, Alcalá, Gran Alicante, Conjunto Residencial Bora, Jardines de la Aldea, Villa Carolina 2, Alcántara, Brisas de la Campiña, Aldea Alta, Kumaná, Urb, La Campiña y pilas públicas del sector.

Urb. San Antonio del Carrizal, Urb. Carrizal Campestre, Hacienda San Antonio, Mirador de San Juan, Balcones de Alejandría, La Girona, Bellavista, Urb. Meseta de Bellavista, Altos del Poblado, Barrio Álvarez, Corviandi 3, El Paraíso, Urb, Giraluz, Urb, Quintas del Llanito, Altos del Llanito, Urb, Alcalá, Gran Alicante, Conjunto Residencial Bora, Jardines de la Aldea, Villa Carolina 2, Alcántara, Brisas de la Campiña, Aldea Alta, Kumaná, Urb, La Campiña y pilas públicas del sector. Distrito Girón Mayor: Zona Industrial Chimita, El poblado, San Jorge, Rincón de Girón, Puerto Madero, Portal Campestre, Río Prado, Villa Campestre, Ciudadela Villamil, Villas de San Juan, Santa Cruz, Prados de Cataluña, Villas de Don Juan, El Palenque, Río de Oro, Centro, El consuelo, La Hacienda, Brisas del Campo, Meseta 3, Altos de Arenales, Meseta 2, Castilla Real 1, El Carrizal, Arenales, El Tejar, Arenales Campestre, Los Cámbulos, Portal de Castilla, Villanpiss, Villas de San Juan 2, Quintas de San Isidro, El portal 1, Almenares de San Juan, El Gallineral, Alicante, Castilla Real 2, Altos del Tejar, Corviandi 1, Jardín de Arenales, Villa Sandra, Vida en Primavera, Hacienda la Meseta, Eliecer Fonseca, Girón campestre, 1 de mayo, Asoprodecom, Arenales IV, Villa Linda, Brisas del Río, La Muralla, San Juan, Río de oro II, El Llanito, Villa Isla, Villas de Don Juan 2, El Carmen, Quintas del Campestre, La Rinconada, Casa Linda, La Meseta 1, El Portal 1 y 2, La Arboleda, Cataluña, La Isla, Vereda Río Frío, Balcones del Portal, Los Guayacanes, Castilla la Nueva, Riveras del Río, Balcones de Galicia.

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Distrito Bahondo: Bahondo, Altos de Arenales, El Progreso, Jardín de Arenales, Villa de los Caballeros.

Bahondo, Altos de Arenales, El Progreso, Jardín de Arenales, Villa de los Caballeros. Distrito Esmeralda: La inmaculada, Carrizal Campestre, San Antonio de Carrizal, Conjuntos Residenciales Morada del Viento, Bosques de San Sebastián, Montebianco, Prados de Sebastián, Monteverdi, Cárcel de Mujeres Chimita.

La inmaculada, Carrizal Campestre, San Antonio de Carrizal, Conjuntos Residenciales Morada del Viento, Bosques de San Sebastián, Montebianco, Prados de Sebastián, Monteverdi, Cárcel de Mujeres Chimita. Distrito Valle de los Caballeros: Valle de los Caballeros, Hacienda La Meseta, Alpes Campestre, Lomas del Viento, Puerto Viento, Vida en primavera, Cataluña

Recomendaciones para los usuarios

Ante la suspensión, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga recomendó a los usuarios almacenar agua con anticipación y hacer un uso racional de las reservas disponibles, con el propósito de reducir las afectaciones durante el periodo de interrupción.

La empresa precisó que los usuarios que cuentan con sistemas internos de bombeo no se verán afectados por la medida, aunque también les recomendó evitar el desperdicio de agua.

El amb ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados y señaló que la suspensión responde al daño registrado en la infraestructura de conducción.