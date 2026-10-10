Metrolínea inicia recuperación de estaciones en Bucaramanga para reactivar el sistema

Metrolínea comenzó la recuperación de estaciones en Bucaramanga con la instalación de cerramientos para preparar las obras. Estas labores se realizarán desde este viernes 9 de octubre hasta el lunes festivo en las estaciones del sector céntrico de la ciudad.

La intervención se desarrolla junto con la Alcaldía de Bucaramanga. Durante los trabajos, las estaciones tendrán vigilancia privada para proteger la infraestructura y los recursos invertidos.

El proyecto incluye estaciones del norte, el centro y Provenza. Los puntos anunciados son Portal Norte, Quebradaseca, Chorreras Norte y Sur, San Mateo Norte y Sur, Parque Estación UIS, La Isla, Provenza Occidental, Provenza Central Norte y Sur, y Provenza Oriental.

Los cerramientos permitirán delimitar las áreas de intervención y preparar las estaciones para su rehabilitación. Metrolínea pidió a los ciudadanos tener paciencia durante las obras y respetar las medidas de protección.

La recuperación de las estaciones es un paso hacia la reactivación del sistema. Según la empresa, ya existen propuestas para incorporar vehículos al carril exclusivo, una vez estén dadas las condiciones necesarias. El comunicado no anuncia una fecha para que esos vehículos comiencen a operar.

La empresa señaló que las obras buscan recuperar la infraestructura y preparar nuevas alternativas de transporte para Bucaramanga y su área metropolitana.