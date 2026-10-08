🔴 EN VIVO Fortaleza vs Millonarios HOY por Liga Colombiana: trasmisión y minuto a minuto
Los “Amix” recibirán al embajador con el fin de sumar su segundo victoria en el torneo finalización.
Millonarios visita este jueves 8 de octubre a Fortaleza en el primer partido de la fecha 14 de la Liga Colombiana 2026-ll. El compromiso se disputará desde las 8:10 p. m. en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.
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El equipo dirigido por Alberto Gamero llega ubicado en la sexta posición con 21 puntos y buscará sumar para consolidarse entre los ocho mejores del campeonato. Sin embargo, el conjunto azul viene de dos empates consecutivos en Liga, frente a Atlético Nacional y Medellín, además de quedar eliminado de la Copa Colombia ante Barranquilla.
Viva aquí la trasmisión EN VIVO del partido Fortaleza vs Millonarios
Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Fortaleza Vs Millonarios
Millonarios genera peligro
Los embajadores crean más presión en el campo rival tras un tiro en el palo de Cuadrado
Tiro de esquina
Centro de Cuadrado que termina en saque de puerta
Milllonarios ataca
Castro y Chaverra comandan el ataque embajador que termina en tiro de esquina
Tiro de esquina
Corner para Fortaleza que termina en las manos de Javier Burrai
Inicia el partido
Moverá el balón Fortaleza
Los jugadores salen al terreno de juego
Inician los actos protocolarios
Bienvenidos al Minuto a Minuto de Fortaleza vs Millonarios