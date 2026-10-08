🔴 EN VIVO Fortaleza vs Millonarios HOY por Liga Colombiana: trasmisión y minuto a minuto

Los “Amix” recibirán al embajador con el fin de sumar su segundo victoria en el torneo finalización.

Millonarios visita este jueves 8 de octubre a Fortaleza en el primer partido de la fecha 14 de la Liga Colombiana 2026-ll. El compromiso se disputará desde las 8:10 p. m. en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.

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El equipo dirigido por Alberto Gamero llega ubicado en la sexta posición con 21 puntos y buscará sumar para consolidarse entre los ocho mejores del campeonato. Sin embargo, el conjunto azul viene de dos empates consecutivos en Liga, frente a Atlético Nacional y Medellín, además de quedar eliminado de la Copa Colombia ante Barranquilla.

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