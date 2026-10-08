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09 oct 2026 Actualizado 01:32

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Liga Colombiana
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19'
1ª parte

🔴 EN VIVO Fortaleza vs Millonarios HOY por Liga Colombiana: trasmisión y minuto a minuto

Los “Amix” recibirán al embajador con el fin de sumar su segundo victoria en el torneo finalización.

Millonarios visita este jueves 8 de octubre a Fortaleza en el primer partido de la fecha 14 de la Liga Colombiana 2026-ll. El compromiso se disputará desde las 8:10 p. m. en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.

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El equipo dirigido por Alberto Gamero llega ubicado en la sexta posición con 21 puntos y buscará sumar para consolidarse entre los ocho mejores del campeonato. Sin embargo, el conjunto azul viene de dos empates consecutivos en Liga, frente a Atlético Nacional y Medellín, además de quedar eliminado de la Copa Colombia ante Barranquilla.

Viva aquí la trasmisión EN VIVO del partido Fortaleza vs Millonarios

Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Fortaleza Vs Millonarios

Hay nuevos mensajes
14´

Millonarios genera peligro

Los embajadores crean más presión en el campo rival tras un tiro en el palo de Cuadrado 

11´

Tiro de esquina

Centro de Cuadrado que termina en saque de puerta 

Milllonarios ataca

Castro y Chaverra comandan el ataque embajador que termina en tiro de esquina 

Tiro de esquina

Corner para Fortaleza que termina en las manos de Javier Burrai 

Inicia el partido

Moverá el balón Fortaleza

Los jugadores salen al terreno de juego

Inician los actos protocolarios 

Bienvenidos al Minuto a Minuto de Fortaleza vs Millonarios 

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