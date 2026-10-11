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11 oct 2026 Actualizado 22:59

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🔴 EN VIVO Chicó vs Cúcuta HOY por Liga Colombiana 2026-ll: minuto a minuto del partido

El conjunto ajedrezado busca conseguir su cuarta victoria y buscar su cupo entre los ocho primeros.

Boyacá Chicó recibe al Cúcuta Deportivo este domingo 11 de octubre por la fecha 14 de la Liga Colombiana 2026-ll en el estadio Libertad de Tunja. El encuentro será a las 6:10 PM hora colombiana. El Chicó tiene como misión aprovechar su localía y acercarse a los puestos de clasificación.

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Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Chicó Vs Cúcuta

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

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