Reclasificación 2026: Cupos a Libertadores y Sudamericana tras empates de Millonarios y Nacional

Atlético Nacional se mantiene lideranto la tabla de la Reclasificación en el 2026. El equipo antioqueño le saca 17 puntos de ventaja al América de Cali, su principal perseguidor en dicha clasificación.

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Vale la pena recordar que la Reclasificación es una tabla que suma todos los puntos que los equipos hagan en todas las instancias de Liga a lo largo del 2026, teniendo en cuenta los dos torneos del año y las eventuales fases finales a las que avancen.

A través de este conteo se entregan al menos cinco de los ocho cupos que reciben los equipos colombianos para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana del 2027.

¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?

Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. En caso de que Junior volviera a ser campeón de esta Liga, la Reclasificación entregará un cupo más al máximo certamen de clubes del continente.

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¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?

Por su parte, los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.

Así va la tabla de la Reclasificación

Pos. Equipo Puntos Torneo 1. Atlético Nacional 78 Copa Libertadores 2. América de Cali 61 Copa Libertadores 3. Independiente Santa Fe 57 Copa Sudamericana 4. Deportes Tolima 57 Copa Sudamericana 5. Junior 53 Copa Libertadores* 6. Deportivo Cali 51 Copa Sudamericana 7. Millonarios 48 // 8. Once Caldas 47 // 9. Atlético Bucaramanga 46 // 10. Independiente Medellín 46 //

***Junior no cuenta en la tabla, debido a que ya tiene lugar fijo en la Copa Libertadores 2027.