🔴 EN VIVO Once Caldas vs Llaneros en Liga Colombiana 2026-ll HOY: minuto a minuto

El equipo de Manizales busca reencontrarse con la victoria en Palogrande, mientras Llaneros necesita sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Once Caldas recibe este viernes 9 de octubre a Llaneros, en el estadio Palogrande de Manizales, por la fecha 14 de la Liga Colombiana 2026-ll. El compromiso comenzará a las 8:10 PM hora colombiana y tendrá como protagonistas a dos equipos que necesitan sumar para acercarse a los primeros ocho.

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El conjunto blanco llega tras empatar 1-1 frente a Internacional de Bogotá. El resultado prolongó un momento irregular en el campeonato, por lo que sumar de a tres ante su afición será importante para recuperar confianza y mantenerse en la lucha por un lugar en los cuadrangulares semifinales.

Llaneros llega después de caer 2-1 ante América de Cali y buscará recuperarse fuera de casa. El equipo de Villavicencio ha tenido dificultades para conseguir regularidad en sus últimos compromisos, una situación que intentará revertir en una visita exigente.

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