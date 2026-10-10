🔴 EN VIVO Once Caldas vs Llaneros en Liga Colombiana 2026-ll HOY: minuto a minuto
El equipo de Manizales busca reencontrarse con la victoria en Palogrande, mientras Llaneros necesita sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación.
Once Caldas recibe este viernes 9 de octubre a Llaneros, en el estadio Palogrande de Manizales, por la fecha 14 de la Liga Colombiana 2026-ll. El compromiso comenzará a las 8:10 PM hora colombiana y tendrá como protagonistas a dos equipos que necesitan sumar para acercarse a los primeros ocho.
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El conjunto blanco llega tras empatar 1-1 frente a Internacional de Bogotá. El resultado prolongó un momento irregular en el campeonato, por lo que sumar de a tres ante su afición será importante para recuperar confianza y mantenerse en la lucha por un lugar en los cuadrangulares semifinales.
Llaneros llega después de caer 2-1 ante América de Cali y buscará recuperarse fuera de casa. El equipo de Villavicencio ha tenido dificultades para conseguir regularidad en sus últimos compromisos, una situación que intentará revertir en una visita exigente.
Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Once Caldas vs Llanero
Corner,Llaneros. Corner cometido por Joan Parra.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Kelvin Osorio (Llaneros) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Jhon Vásquez con un centro al área.
Fuera de juego, Llaneros. Carlos Cortés intentó un pase en profundidad pero Jimmy Medranda estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Daniel Londoño (Once Caldas).
Jhon Vásquez (Llaneros) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Pipe Gómez (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha de libre directo.
Juan Nieto (Once Caldas) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Carlos Cortés (Llaneros).
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Juan Nieto (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área.
Falta de Jorge Cardona (Once Caldas).
Carlos Cortés (Llaneros) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Juan Cuesta (Once Caldas).
Brandon Churi (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Once Caldas. Jefry Zapata intentó un pase en profundidad pero Pipe Gómez estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Jefry Zapata (Once Caldas) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Pipe Gómez con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Once Caldas. Corner cometido por Francisco Meza.
Remate rechazado de Jefry Zapata (Once Caldas) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Andrés Roa con un centro al área.
Corner,Once Caldas. Corner cometido por Francisco Meza.
Falta de Juan Patiño (Once Caldas).
Jhon Vásquez (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Mano de Francisco Meza (Llaneros).
Falta de Frank Castañeda (Llaneros).
Juan Cuesta (Once Caldas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento