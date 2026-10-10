Alianza rescató un empate agónico ante Águilas Doradas: resumen del partido

Misael Martínez y Jesús Figueroa, de penal, igualaron el marcador en los últimos minutos del partido.

Alianza FC y Águilas Doradas empataron 2-2 este viernes 9 de octubre en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, por la fecha 14 de la Liga Colombiana 2026-ll. El equipo visitante estuvo cerca de llevarse la victoria después de irse al descanso con una ventaja de dos goles a cero.

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Rojas y Vásquez marcaron para el visitante

Águilas Doradas abrió el marcador al minuto 21´con Iván Rojas, quien puso en ventaja al conjunto antioqueño. En el tiempo añadido de la primera parte, Anthony Vásquez amplió la diferencia al 45´+3 y dejó a Alianza con la obligación de reaccionar en el complemento.

Alianza no dejó de buscar el empate

Cuando parecía que Águilas se quedaría con los tres puntos, Misael Martínez descontó al minuto 90´ y devolvió la esperanza al equipo local. El gol impulsó a Alianza en los instantes finales, que siguió atacando en busca de la igualdad.

Figueroa selló la remontada del empate

La insistencia tuvo recompensa al minuto 90´+9, cuando Jesús Figueroa convirtió un penal para establecer el 2-2 definitivo. Alianza rescató un punto después de estar dos goles abajo, mientras que Águilas Doradas dejó escapar la ventaja en el cierre del encuentro.

Con el empate, Águilas Doradas sube a la novena casilla con 17 puntos de 36 posibles, a 3 del Tolima que se encuentra en puestos de clasificación. Mientras que Alianza desciende a la casilla número 16 con 11 puntos en 13 fechas.

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