Alianza rescató un empate agónico ante Águilas Doradas: resumen del partido
Misael Martínez y Jesús Figueroa, de penal, igualaron el marcador en los últimos minutos del partido.
Alianza FC y Águilas Doradas empataron 2-2 este viernes 9 de octubre en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, por la fecha 14 de la Liga Colombiana 2026-ll. El equipo visitante estuvo cerca de llevarse la victoria después de irse al descanso con una ventaja de dos goles a cero.
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Rojas y Vásquez marcaron para el visitante
Águilas Doradas abrió el marcador al minuto 21´con Iván Rojas, quien puso en ventaja al conjunto antioqueño. En el tiempo añadido de la primera parte, Anthony Vásquez amplió la diferencia al 45´+3 y dejó a Alianza con la obligación de reaccionar en el complemento.
Alianza no dejó de buscar el empate
Cuando parecía que Águilas se quedaría con los tres puntos, Misael Martínez descontó al minuto 90´ y devolvió la esperanza al equipo local. El gol impulsó a Alianza en los instantes finales, que siguió atacando en busca de la igualdad.
Figueroa selló la remontada del empate
La insistencia tuvo recompensa al minuto 90´+9, cuando Jesús Figueroa convirtió un penal para establecer el 2-2 definitivo. Alianza rescató un punto después de estar dos goles abajo, mientras que Águilas Doradas dejó escapar la ventaja en el cierre del encuentro.
Con el empate, Águilas Doradas sube a la novena casilla con 17 puntos de 36 posibles, a 3 del Tolima que se encuentra en puestos de clasificación. Mientras que Alianza desciende a la casilla número 16 con 11 puntos en 13 fechas.
Repase aquí el MINUTO a MINUTO de Alianza Vs Llaneros
Final del partido, Alianza 2, Águilas Doradas 2.
Final segunda parte, Alianza 2, Águilas Doradas 2.
Falta de Pedro Franco (Alianza).
Andrés Mosquera (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Yeiner Londoño (Alianza) remate con la derecha desde el centro del área.
Remate rechazado de Josy Pérez (Alianza) remate con la izquierda desde el centro del área.
Corner,Alianza. Corner cometido por John Ontaneda.
¡Gooooool! Alianza 2, Águilas Doradas 2. Jesús Figueroa (Alianza) convirtió el penalti remate con la derecha a la escuadra derecha.
Decisión del VAR: Penalti Alianza.
Misael Martínez (Alianza) segunda tarjeta amarilla.
Josy Pérez (Alianza) ha visto tarjeta amarilla.
Penalti cometido por Sebastián Rodríguez (Águilas Doradas) con una mano dentro del área.
Remate rechazado de Yeiner Londoño (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Cristian Vergara.
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Falta de Jesús Figueroa (Alianza).
Matías Ramírez (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la banda izquierda.
¡Gooooool! Alianza 1, Águilas Doradas 2. Misael Martínez (Alianza) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Josy Pérez.
Josy Pérez (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Dylan Lozano (Águilas Doradas).
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Pedro Franco.
Falta de Jesús Figueroa (Alianza).
Javier Mena (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Yeiner Londoño (Alianza) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Javier Mena (Águilas Doradas).
Fuera de juego, Águilas Doradas. Andrés Mosquera intentó un pase en profundidad pero Dylan Lozano estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Wiston Fernández (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Israel Alba.
Cambio en Alianza, entra al campo Pedro Franco sustituyendo a Juan Viveros.
Remate fallado por John Ontaneda (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto tras botar una falta.
Juan Viveros (Alianza) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Juan Viveros (Alianza).
Dylan Lozano (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la banda derecha.
Cambio en Alianza, entra al campo Ever Meza sustituyendo a Jesús Muñoz.
Cambio en Alianza, entra al campo Josy Pérez sustituyendo a Jhair Castillo.
Misael Martínez (Alianza) ha visto tarjeta amarilla.
Falta de Misael Martínez (Alianza).
Frank Lozano (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Frank Lozano (Águilas Doradas) ha visto tarjeta amarilla.
Wiston Fernández (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Frank Lozano (Águilas Doradas).
Cambio en Águilas Doradas, entra al campo Juan Roa sustituyendo a Andrés Ricaurte.
Cambio en Águilas Doradas, entra al campo Juan Ávalo sustituyendo a Ricardo Márquez.
Cambio en Águilas Doradas, entra al campo Sebastián Rodríguez sustituyendo a Iván Rojas.
Falta de Jesús Muñoz (Alianza).
Andrés Mosquera (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Jhair Castillo (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jesús Muñoz.
Yeiner Londoño (Alianza) ha visto tarjeta amarilla.
Fuera de juego, Alianza. Jesús Figueroa intentó un pase en profundidad pero Misael Martínez estaba en posición de fuera de juego.
Remate parado a la escuadra izquierda. Jesús Figueroa (Alianza) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Wiston Fernández con un pase de cabeza.
Ever Meza (Alianza) ha visto tarjeta amarilla.
Corner,Alianza. Corner cometido por Javier Mena.
Remate fallado por Jesús Figueroa (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jhair Castillo.
Falta de Juan Viveros (Alianza).
Ricardo Márquez (Águilas Doradas) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Yeiner Londoño (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Cristian Vergara.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión John Ontaneda (Águilas Doradas).
Remate fallado por Anthony Vásquez (Águilas Doradas) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Matías Ramírez tras un contraataque.
Corner,Alianza. Corner cometido por Ricardo Márquez.
Remate fallado por Jhildrey Lasso (Alianza) remate con la izquierda desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Misael Martínez tras botar una falta.
Andrés Ricaurte (Águilas Doradas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Cristian Vergara (Alianza) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Andrés Ricaurte (Águilas Doradas).
Jhair Castillo (Alianza) ha visto tarjeta amarilla.
Falta de Jhildrey Lasso (Alianza).
Andrés Ricaurte (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Javier Mena (Águilas Doradas) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Andrés Ricaurte.
Wiston Fernández (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Andrés Ricaurte (Águilas Doradas).
Cambio en Águilas Doradas, entra al campo Matías Ramírez sustituyendo a Eduar Arízalas.
Cambio en Alianza, entra al campo Yeiner Londoño sustituyendo a Charly Villegas.
Fuera de juego, Alianza. Juan Viveros intentó un pase en profundidad pero Misael Martínez estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Wiston Fernández (Alianza) remate con la izquierda desde fuera del área sale rozando la escuadra izquierda.
Falta de Wiston Fernández (Alianza).
Andrés Ricaurte (Águilas Doradas) ha recibido una falta en campo contrario.
Cristian Vergara (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de John Ontaneda (Águilas Doradas).
Falta de Israel Alba (Alianza).
Eduar Arízalas (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Israel Alba (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Misael Martínez.
Charly Villegas (Alianza) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Javier Mena (Águilas Doradas).
Remate fallado por Misael Martínez (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jesús Muñoz.
Cambio en Alianza, entra al campo Misael Martínez sustituyendo a Deinner Quiñónes.
Empieza segunda parte Alianza 0, Águilas Doradas 2.
Final primera parte, Alianza 0, Águilas Doradas 2.
Falta de Cristian Vergara (Alianza).
Andrés Mosquera (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Andrés Mosquera (Águilas Doradas).
Cristian Vergara (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
¡Gooooool! Alianza 0, Águilas Doradas 2. Anthony Vásquez (Águilas Doradas) remate con la izquierda desde el centro del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Ricardo Márquez tras un contraataque.
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
Falta de Deinner Quiñónes (Alianza).
Andrés Mosquera (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado por bajo a la izquierda. Cristian Vergara (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Charly Villegas.
Remate parado por bajo a la izquierda. Eduar Arízalas (Águilas Doradas) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Andrés Ricaurte.
Corner,Alianza. Corner cometido por Dylan Lozano.
Remate rechazado de Deinner Quiñónes (Alianza) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Jhair Castillo.
Falta de Wiston Fernández (Alianza).
Javier Mena (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Alianza. Jhildrey Lasso intentó un pase en profundidad pero Jesús Muñoz estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por John Ontaneda (Águilas Doradas) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado tras un saque de esquina.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Jesús Figueroa.
Fuera de juego, Águilas Doradas. Andrés Ricaurte intentó un pase en profundidad pero Anthony Vásquez estaba en posición de fuera de juego.
John Ontaneda (Águilas Doradas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Charly Villegas (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de John Ontaneda (Águilas Doradas).
Remate fallado por Eduar Arízalas (Águilas Doradas) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se le va demasiado alto. Asistencia de John Ontaneda tras un saque de esquina.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Wiston Fernández.
Cambio en Águilas Doradas, entra al campo Anthony Vásquez sustituyendo a Fabián Charales debido a una lesión.
Falta de Wiston Fernández (Alianza).
Iván Rojas (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Ricardo Márquez (Águilas Doradas) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Fabián Charales.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Fabián Charales (Águilas Doradas) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Andrés Ricaurte.
Corner,Alianza. Corner cometido por Andrés Mosquera.
Corner,Alianza. Corner cometido por Jorge Soto.
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Wiston Fernández (Alianza) remate con la izquierda desde fuera del área.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Fabián Charales (Águilas Doradas).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Deinner Quiñónes (Alianza) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Remate rechazado de Wiston Fernández (Alianza) remate con la izquierda desde fuera del área.
Remate rechazado de Deinner Quiñónes (Alianza) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Israel Alba.
Falta de Jhair Castillo (Alianza).
Andrés Ricaurte (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
¡Gooooool! Alianza 0, Águilas Doradas 1. Iván Rojas (Águilas Doradas) remate de cabeza desde muy cerca por el centro de la portería. Asistencia de Andrés Ricaurte con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Juan Viveros.
Falta de Jhair Castillo (Alianza).
Andrés Mosquera (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jorge Soto (Águilas Doradas).
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Jhair Castillo.
Remate rechazado de Frank Lozano (Águilas Doradas) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Andrés Ricaurte con un centro al área.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Jhair Castillo.
Remate fallado por Javier Mena (Águilas Doradas) remate de cabeza escorado desde la izquierda que se pierde por la izquierda. Asistencia de Andrés Ricaurte tras botar una falta.
Falta de Wiston Fernández (Alianza).
Andrés Ricaurte (Águilas Doradas) ha recibido una falta en campo contrario.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Dylan Lozano (Águilas Doradas).
Cristian Vergara (Alianza) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Cristian Vergara (Alianza).
Dylan Lozano (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Juan Viveros (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Fabián Charales (Águilas Doradas).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento