🔴 EN VIVO América vs Medellín HOY por Liga Colombiana 2026-ll: trasmisión y minuto a minuto

El líder del campeonato buscará aprovechar su localía, mientras que el conjunto antioqueño necesita volver al triunfo después de tres partidos sin ganar.

América de Cali recibirá este domingo 11 de octubre a Independiente Medellín, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por la fecha 14 de la Liga Colombiana 2026-ll. El equipo escarlata llega como líder del campeonato, con 27 puntos, y buscará sumar una nueva victoria para acercarse a la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

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Los dirigidos por David González vienen de vencer 2-1 a Llaneros en Villavicencio, resultado que les permitió mantener su posición como puntero de la tabla. Además, América ha mostrado solidez durante el torneo, con 24 goles anotados y siete recibidos en sus primeros 12 compromisos.

Medellín busca reaccionar

Por su parte, Independiente Medellín afronta el compromiso con la necesidad de recuperar regularidad. El equipo antioqueño suma tres partidos consecutivos sin ganar: perdió 2-0 frente a Junior, empató 2-2 ante Millonarios y cayó 1-0 contra Independiente Santa Fe.

El conjunto dirigido por Amaranto Perea ocupa la séptima posición, con 20 puntos, por lo que sumar en Cali será importante para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

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