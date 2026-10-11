🔴 EN VIVO Jaguares vs Tolima HOY por Liga Colombiana 2026-ll: minuto a minuto del partido
El conjunto de Montería busca salir del último y salir del descenso.
Jaguares recibe al Deportes Tolima este domingo 11 de octubre por la jornada 14 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Jaraguay de la ciudad de Montería. El conjunto felino tendrá como misión conseguir tres puntos con la misión de salir de la zona de descenso y de la última casilla de la clasificación.
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Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Jaguares Vs Tolima
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento