Shakira llevó el Carnaval de Barranquilla a Madrid junto a 130 hacedores de la fiesta

Shakira llevó un pedazo de Barranquilla hasta Madrid. La cantante colombiana compartió una jornada de música, baile y tradición con 130 hacedores del Carnaval de Barranquilla, quienes participan en sus conciertos en la capital española, en un encuentro que celebró la cultura y las raíces de su ciudad natal.

La actividad se realizó en Macondo Park, donde la artista se reunió con los representantes de esta fiesta tradicional y bailó al ritmo de los tambores. Durante la jornada, Shakira disfrutó de las expresiones folclóricas que hacen parte de la identidad del Carnaval y que, en esta ocasión, llegaron hasta España para acompañar su residencia de conciertos.

Entre los participantes estuvieron las Marimondas del Barrio Abajo, la cumbiamba La Gigantona, el Cipote Garabato, la Corporación Artística Nativos, Son Calimba y el Congo Grande. Estas agrupaciones llevaron sus manifestaciones artísticas y musicales a un encuentro que reunió la tradición barranquillera con uno de los momentos más importantes de la carrera internacional de la cantante.

La jornada también tuvo un momento especial con la entrega de un obsequio por parte del Congo Grande. La agrupación le regaló a Shakira un machete tradicional elaborado por artesanos del Carnaval, una pieza decorada con diferentes símbolos relacionados con la artista y su familia.

El objeto tenía representaciones de su manada, así como los rostros de Shakira y de su padre, William Mebarak. Además, llevaba inscrita la frase “En Barranquilla se baila así”, una expresión que evoca la conexión de la cantante con su tierra y con los ritmos que han acompañado su historia musical.

Este detalle convirtió el encuentro en una muestra de reconocimiento a la artista y a sus raíces barranquilleras. A través de la música y el baile, los hacedores del Carnaval compartieron parte de una tradición que identifica a la ciudad y que ha trascendido fronteras gracias a sus expresiones culturales.

La presencia de estas agrupaciones en Madrid también permitió mostrar la diversidad del Carnaval de Barranquilla ante públicos internacionales, con sus tambores, danzas y personajes tradicionales. La celebración se sumó a las actividades que acompañan los conciertos de Shakira en España, donde la artista continúa fortaleciendo el vínculo entre su trayectoria internacional y la cultura colombiana.