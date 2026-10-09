MinCultura y UNESCO destinan más de US$60.000 a la recuperación del patrimonio afectado por el sismo

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la UNESCO iniciaron la ejecución de recursos de cooperación internacional para recuperar el patrimonio cultural afectado por el sismo del pasado 10 de agosto.

El apoyo inicial supera los 60.000 dólares del Fondo de Emergencia para el Patrimonio de la UNESCO y permitirá avanzar en acciones de protección y evaluación de los daños en los territorios afectados.

De este monto, 30.000 dólares se destinarán a la contratación de equipos técnicos especializados y a la capacitación de profesionales en evaluación de daños y necesidades de recuperación después de un desastre. La formación se realizó los días 7 y 8 de octubre en el Archivo General de la Nación, en Bogotá, bajo una modalidad presencial y virtual.

Los otros 30.000 dólares se invertirán en medidas urgentes para proteger edificaciones patrimoniales y viviendas tradicionales afectadas. Entre las acciones previstas está la compra e instalación de cubiertas metálicas temporales y otros materiales para evitar un mayor deterioro de las estructuras.

Las intervenciones tendrán especial atención en los municipios afectados del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia.

La cooperación también contempla la conformación de un equipo técnico integrado por ingenieros estructurales, economistas especializados en economía de la cultura y profesionales en presupuesto y costos. Estos expertos trabajarán con las autoridades culturales regionales y las secretarías locales para evaluar las afectaciones y definir las necesidades de recuperación.

El Ministerio de Cultura señaló que este primer desembolso hace parte de un proceso más amplio de cooperación con la UNESCO y otros mecanismos internacionales para proteger los bienes patrimoniales, salvaguardar las prácticas tradicionales y acompañar a las comunidades afectadas por la emergencia.