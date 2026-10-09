DPS anunció cuándo pagan Renta Joven 2026 quinta transferencia: ¿Cómo saber si es beneficiario?

Por medio de un comunicado oficial, el Departamento de Prosperidad Social anunció que la quinta entrega correspondiente a Renta Joven 2026 se realizará entre el 21 al 28 de octubre de 2026.

De acuerdo con los requisitos del programa, los recursos corresponden a los compromisos de permanencia y excelencia académica del primer semestre de 2026 para estudiantes de instituciones de educación superior.

En el caso de los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el pago corresponde a la permanencia de junio y julio de 2026.

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¿De cuánto es la quinta transferencia de Renta Joven?

Según lo informado por el Departamento de Prosperidad Social, el monto depende del tipo de estudiante y del concepto por el que se liquida:

Los estudiantes tendrán derecho a $400.000 por permanencia de junio a julio 2026.

Los beneficiarios de universidad publica que alcanzaron un promedio de 4.0 o más durante el primer semestre del año, recibirán $200.000 adicionales.

De esta manera, algunos participantes de instituciones de educación superior podrán recibir hasta $600.000.

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¿Cómo se entregará el dinero de Renta Joven en octubre?

Prosperidad Social estableció dos modalidades de entrega para la quinta transferencia de 2026:

Abono a cuenta bancaria o billetera electrónica: Los participantes que tengan una cuenta activa y vigente, registrada y validada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), recibirán el dinero directamente en dicho producto.

Los participantes que tengan una cuenta activa y vigente, registrada y validada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), recibirán el dinero directamente en dicho producto. Pago por giro: quienes no tengan una cuenta ante el programa, podrán reclamar los recursos en los puntos habilitados de SuRed y SuperGIROS. En esta modalidad, es fundamental retirar el dinero dentro del plazo establecido por la entidad.

Antes de desplazarse a un punto de pago, se recomienda verificar la información del giro y las fechas correspondientes en los canales oficiales, para evitar viajes innecesarios. Además, los interesados pueden consultar los puntos de atención habilitados en su municipio a través del enlace de consulta de Prosperidad Social.

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¿Cómo saber si tiene ciclos acumulados de Renta Joven?

Los jóvenes pueden revisar su situación a través de los canales oficiales de Prosperidad Social, por medio de los siguientes pasos:

Ingresar al portal oficial de Renta Joven.

Acceder con el usuario y la contraseña registrados.

Revisar la información disponible sobre su participación en el programa y las novedades correspondientes.

y las novedades correspondientes. Consultar los canales oficiales de Prosperidad Social para confirmar las instrucciones de pago de este ciclo.

También es importante verificar que los datos personales y la información del producto financiero estén actualizados. Recuerde que la entidad solo permite la acumulación de un ciclo, en caso de no ser reclamados, el beneficio se perderá por lo menos en esa oportunidad.

De igual forma, la entidad recomienda utilizar únicamente sus canales oficiales para evitar posibles fraudes.

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