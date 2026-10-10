Ucrania ataca petrolera rusa tras acuerdo entre Donald Trump y Vladimir Putin

Smoke rises during a fire inside a clinic building after a Russian aerial attack on Kharkiv on October 10, 2026, as a result of which four people were wounded, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by SERGEY BOBOK / AFP) / SERGEY BOBOK

Ucrania atacó una terminal petrolera en la región rusa de Rostov, en el sur del país, horas después del acuerdo entre Donald Trump, y Vladímir Putin, para el suministro de diésel ruso al mercado mundial.

El ataque provocó un incendio en la terminal petrolera Yug Rusi, ubicada en Rostov del Don, capital de la región. La instalación, dedicada al almacenamiento y bombeo de combustible de la refinería Neftezhajinsk, ya había sido alcanzada por drones ucranianos en julio.

Durante la ofensiva, en la que fueron derribados más de cien drones, también resultó dañado un puente ferroviario, según informó el gobernador regional, Yuri Slusar. El funcionario señaló que el tránsito de trenes quedó suspendido en ambas direcciones mientras los equipos de emergencia atendían la situación y verificaban posibles víctimas.

Ataque ruso en el sur de Ucrania

Al menos 11 personas murieron, entre ellas tres niños, en ataques rusos registrados este sábado en la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania.

El jefe de la administración militar regional, Mijailo Semikin, confirmó el aumento del balance de víctimas, que inicialmente era de ocho fallecidos. Según el funcionario, los equipos de rescate continúan buscando supervivientes entre los escombros de los edificios afectados.