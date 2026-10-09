Policía rescató a 13 niños secuestrados durante tres horas en una escuela de Brasil

Fachada de la escuela donde 13 niños fueron mantenidos rehenes durante cerca de tres horas en Curitiba (Brasil). EFE / Hedeson Alves

La Policía brasileña rescató este viernes a 13 niños que permanecieron como rehenes durante cerca de tres horas en una escuela de Curitiba, capital del estado de Paraná, en el sur de Brasil.

El secuestro ocurrió en el Centro Municipal de Educación Infantil del barrio São Braz, donde un hombre armado con un cuchillo ingresó y mantuvo retenidos a los menores.

El secuestrador fue dado de baja durante la intervención policial.

La teniente Letícia Donatello, portavoz de la Policía, informó que el hombre murió por disparos de los agentes durante la operación de rescate.

Minutos antes, las autoridades habían confirmado que equipos especializados mantenían una negociación con el secuestrador, cuya identidad no fue divulgada.

La Policía acordonó la zona y movilizó integrantes del batallón de operaciones especiales, además de negociadores, para atender la emergencia.

Autoridades atendieron a niños y familiares

La Secretaría Municipal de Educación de Curitiba informó que siguió el caso desde el inicio y desplazó funcionarios hasta el lugar para acompañar a los menores y a sus familias.

Las autoridades no reportaron la muerte de ninguno de los niños retenidos ni entregaron inicialmente información sobre posibles heridos.

El estado de Paraná ha enfrentado otros episodios violentos en centros educativos durante los últimos años.

En 2023, un hombre armado ingresó a una escuela en la ciudad de Cambé y abrió fuego, en un ataque que dejó dos estudiantes muertos.

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