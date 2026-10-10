Programas del Ministerio de Igualdad pasarán al Ministerio del Interior: denuncian desfinanciación

Impiden ingreso a empleados del Ministerio de la Igualdad en inicio de liquidación de la entidad

El liquidador del Ministerio de la Igualdad, Jhon Milton Rodríguez, dio a conocer que en medio de sus gestiones encontró un “balance crítico” de la Estrategia Salvia y la Línea 155, programas destinados a la prevención de los feminicidios y las violencias de género.

De acuerdo con Rodríguez, la anterior administración, de Gustavo Petro, habría abandonado estas apuestas. “Los contratos se encontraban vencidos, los equipos de trabajo acumulaban dos meses sin recibir salarios ni primas de servicios, y operaban en total vulnerabilidad, sin afiliación al sistema de seguridad social ni a ARL”, advirtió.

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En el mismo pronunciamiento, el liquidador señaló que la Estrategia Salvia no contaba con asignación presupuestal para las vigencias de 2026 y 2027, lo que a su juicio ponía en “riesgo inminente” la ruta de respuesta a las mujeres víctimas de violencia.

Rodríguez señaló que, tras conocerse esta situación, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó implementar un plan de saneamiento que incluye el pago de salarios, primas y prestaciones sociales adeudadas.

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A esto se sumará la gestión de los recursos públicos necesarios para darle respaldo a los programas. Finalmente, con el fin de mantener vivas las apuestas, en el Gobierno adelantan mesas interministeriales para que sea el Ministerio del Interior, a cargo de Rodrigo Lara, el que adopte estas estrategias.

“Lo que el desgobierno anterior desmanteló y abandonó, hoy lo estamos rescatando y ordenando con hechos, rigor y en tiempo récord. El compromiso de este Gobierno con la vida y la dignidad de las mujeres se demuestra con soluciones reales”, remató Jhon Milton Rodríguez.