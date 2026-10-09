Gobernador de Córdoba solicitó el giro de $20.000 millones para el sector salud del departamento

Gobernador de Córdoba solicitó la “liberación” de $20.000 millones para el sector salud del departamento. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, aprovechó un encuentro con el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez, para solicitarle el giro de $20.000 millones que se encuentran retenidos hace 10 años en esta cartera por los escándalos de corrupción que enfrentó el departamento como el ‘Cartel de la Hemofilia’, por el cual se desviaron más de $50.000 millones destinados para el sector salud.

Según el mandatario, los recursos se requerirían “para destinarlos al pago de los prestadores del servicio de salud en el departamento”.

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Asimismo, sostuvo que el departamento habría cumplido con el plan de trabajo establecido por el mismo Ministerio de Hacienda para blindar los recursos de la salud y evitar que hechos del pasado se vuelvan a registrar.

“Reitero la importancia del trabajo articulado con el Gobierno Nacional para continuar fortaleciendo la estabilidad financiera de esta región del país”, agregó.