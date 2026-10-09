“Hacemos pública nuestra solidaridad con Jairo Torres”: Ademacor por pronunciamiento del presidente

Montería

A través de un comunicado, la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor) rechazó el duro pronunciamiento de presidente Abelardo de la Espriella en contra del rector de a Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, de quien sostuvo “no es digno de ocupar la silla de la rectoría”. Asimismo, el jefe de Estado solicitó a la Fiscalía General de la Nación priorizar las denuncias en contra del académico.

El duro pronunciamiento se conoció el pasado 3 de octubre en medio de la inauguración del Estadio de Béisbol Luis Nieto en el barrio La Pradera, suroriente de Montería.

“El presidente, por fuera de su competencia y fuero presidencial señaló, acusó, prejuzgó, condenó y acosó al rector de la Universidad de Córdoba, lo cual constituyó una lapidación pública. Además, pisoteó el principio de la autonomía universitaria, desconociendo que, si bien él ejerce constitucionalmente la función de inspección y vigilancia de la educación superior a través de delegación al Ministerio de Educación Nacional, ese procedimiento es reglado y se desarrolla siempre con el respeto de derechos y garantías legales y constitucionales”, sostuvo el Sindicato de Maestros de Córdoba.

“Expresamos nuestro respaldo a la institucionalidad de la Universidad de Córdoba y su autonomía, y hacemos un llamado a la sociedad para que respaldemos este activo tan preciado para todos los cordobeses y colombianos en general. Hacemos pública nuestra solidaridad con Jairo Torres Oviedo y toda su familia, en su condición de rector de la Universidad Nacional de Córdoba, a quien se le ha acosado y vulnerado sus derechos al debido proceso, presunción de inocencia y su dignidad como trabajador y ser humano”, agregó.

Finalmente, puntualizaron que “rechazamos cualquier tipo de actuación y/u omisión que implique desconocimiento o transgresión de los derechos y libertades establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, máxime, si esas actuaciones y/u omisiones vienen de quien constitucionalmente se debe a la protección y garantía de ellos”.

Recientemente, una comisión de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación llegó a la Universidad de Córdoba para revisar los procesos relacionados con la rectoría, las elecciones internas y los estatutos, teniendo en cuenta la prolongación en el cargo por parte del académico Jairo Torres Oviedo, quien ha insistido en que los procesos en la institución se han desarrollado dentro del “marco legal”.