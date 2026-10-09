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09 oct 2026 Actualizado 13:47

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“Nos vamos a movilizar por una educación que genere garantías”: Sindicato de Maestros en Córdoba

La movilización se ha programado para el próximo 14 de octubre de 2026

“Nos vamos a movilizar por una educación que genere garantías”: Sindicato de Maestros en Córdoba. Foto: La W.

“Nos vamos a movilizar por una educación que genere garantías”: Sindicato de Maestros en Córdoba. Foto: La W.

“Nos vamos a movilizar por una educación que genere garantías”: Sindicato de Maestros en Córdoba. Foto: La W.
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El presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), Jorge Bruno, dijo que el magisterio en el departamento se sumará a la jornada nacional de protesta convocada para el próximo 14 de octubre. En Montería se adelantará una movilización que partirá desde el norte y llegará al centro de la ciudad.

“Nos declaramos en pie de lucha y resistencia por la autonomía sindical, la escuela como territorio de paz, la soberanía nacional y los derechos del magisterio y de los trabajadores colombianos. También marcharemos por la reconstrucción de las instituciones educativas y los departamentos que se vieron afectados por el sismo del pasado 10 de agosto”, expresó el dirigente sindical.

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En Córdoba nos vamos a movilizar por una educación que genere las garantías para el pueblo colombiano. A partir de las 8:00 a.m. nos vamos a concentrar con todas las delegaciones del departamento en el antiguo Tránsito Municipal de Montería”, agregó.

El presidente de Ademacor dijo que desde el Tránsito Municipal se movilizarán hacia el parque Laureano Gómez, en el centro de la capital cordobesa.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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