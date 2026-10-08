Autoridades se pronunciaron tras muerte de civil en medio de un procedimiento policial en Córdoba

Autoridades se pronuncian tras muerte de civil en medio de un procedimiento policial en Ciénaga de Oro, Córdoba. Foto: Getty Images (referencia). / Foto / Referencia

Montería

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, confirmó la muerte de una persona en medio de un procedimiento policial registrado en la noche del 7 de octubre en Ciénaga de Oro, Córdoba. Asimismo, dijo que un uniformado resultó herido.

“Nuestro personal se encontraba realizando patrullaje y control en la calle, cuando en el sector conocido como La Guajirita observan una persona en actitud sospechosa. Al ser requerida para una requisa, esta persona reacciona con un arma blanca causando lesiones a uno de nuestros uniformados. Es allí donde uno de nuestros hombres reacciona con su arma de dotación y esta persona es herida, trasladada posteriormente a centro médico donde fallece a causa de la lesión”, informó el coronel Ruiz.

“La persona fallecida presenta vinculación en un proceso por el delito de lesiones personales y, al parecer, sería consumidor de sustancias estupefacientes. Por este caso se activó toda nuestra capacidad institucional y la Fiscalía General de la Nación para investigar los hechos, significando dar transparencia en el procedimiento policial”, agregó.

Sobre el uniformado herido detalló que “en este momento se encuentra con un pronóstico estable, esperamos que se mejore; sin embargo, es posible que pierda movilidad en uno de sus miembros”.

Finalmente, insistió en que los operativos y controles se mantendrán en los cinco municipios de su competencia. Se trata de Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos y San Pelayo.