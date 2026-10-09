Aeronáutica Civil habilita siete aeropuertos como alternos por emergencia sísmica en Panamá

La Aeronáutica Civil activó un plan de contingencia para atender los vuelos internacionales desviados por la emergencia sísmica registrada en Panamá, que ha generado afectaciones temporales en los servicios de navegación aérea y en la infraestructura aeroportuaria de ese país.

Como parte de la respuesta, la autoridad aeronáutica habilitó siete terminales aéreas colombianas para recibir y gestionar las aeronaves desviadas de sus rutas habituales.

Los aeropuertos designados como alternos son:

* Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, en San Andrés.

* Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en Cartagena.

* Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, en Barranquilla.

* Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Santa Marta.

* Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Cali.

* Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro.

* Aeropuerto Internacional Los Garzones, en Montería.

Según la Aerocivil, las operaciones de reorientación de vuelos se desarrollan con normalidad, bajo los estándares internacionales de seguridad operacional y con el apoyo del personal de control de tráfico aéreo, equipos técnicos y servicios aeroportuarios.

La entidad informó que mantendrá un monitoreo permanente de la situación y continuará coordinando con la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá y las aerolíneas afectadas para facilitar la normalización gradual de los itinerarios.

La Aeronáutica Civil también expresó su solidaridad con el pueblo panameño y manifestó su disposición de colaborar con las autoridades del país vecino en la atención de la emergencia.