Robo en panadería de Santa Paula: delincuentes se llevaron equipos avaluados en $50 millones

Colombia

Un robo quedó registrado durante la madrugada en una panadería ubicada en el sector de Santa Paula, en Bogotá. De acuerdo con el propietario del establecimiento, Juan Martínez, tres hombres ingresaron al local alrededor de las 3:52 de la mañana y se llevaron dos equipos utilizados para la operación del negocio.

Según su relato, uno de los sujetos habría descendido de un vehículo, retirado la cadena de seguridad y posteriormente forzado la puerta del establecimiento. Luego, otros dos hombres ingresaron al lugar.

“El día de ayer en la madrugada entraron tres personas a la panadería que tenemos en Santa Paula”, relató Martínez.

El empresario aseguró que los responsables no se llevaron dinero en efectivo ni otros elementos del establecimiento, sino que se concentraron en equipos específicos.

“Desconectaron una máquina para hacer café automática, desconectaron un horno Merrichef y entre las tres personas lo sacaron y lo subieron a otro carro”, explicó.

Los equipos estarían avaluados en $50 millones

De acuerdo con el propietario, tanto la máquina de café como el horno tenían un valor aproximado de 25 millones de pesos cada uno, por lo que las pérdidas por estos dos elementos ascenderían a unos 50 millones de pesos.

Para evitar suspender la atención al público, el establecimiento adquirió equipos de menor gama y pudo continuar operando el mismo día.

“Nosotros cubrimos los equipos pero no con la misma gama, sino con una gama ultra baja como para tratar de no parar y arrancar el mismo día”, señaló Martínez.

Trabajadores encontraron el local abierto e inundado

La situación fue descubierta cerca de las 6:30 de la mañana, cuando llegó la primera persona encargada de abrir el establecimiento.

Según el empresario, los trabajadores encontraron la puerta abierta y parte del local inundado debido a que durante el robo fueron desconectadas las mangueras de la máquina de café.

“Encontró la puerta abierta, encontró el local inundado por las mangueras que habían roto de la máquina de café”, contó.

La Policía acudió al establecimiento y recomendó presentar la respectiva denuncia ante la Fiscalía, trámite que, según Martínez, ya fue realizado.

Cámaras y placas, entre las pistas entregadas a las autoridades

El propietario aseguró que el establecimiento cuenta con registros de las cámaras de seguridad y que también habría imágenes obtenidas de cámaras de locales y viviendas cercanas.

“Se tiene la cara de las personas por las cámaras, con cámaras de los vecinos se tienen los vehículos, hay unas placas de los vehículos”, afirmó.

Martínez también manifestó que, según la información que han recopilado, una de las personas que aparece en los registros habría sido identificada previamente en otro establecimiento de Usaquén.

El empresario considera que estos elementos podrían ayudar a las autoridades a avanzar en la investigación. Sin embargo, será la investigación de las autoridades la que determine quiénes fueron los responsables y si existe una estructura criminal detrás del hecho.