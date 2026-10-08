Ejército Nacional frustró presunto intento de secuestro en Cáqueza, Cundinamarca

En una reacción de las tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 13 de la Décima Tercera Brigada, y gracias a la denuncia de la ciudadanía, fue frustrado un presunto intento de secuestro en el sector del eje vial de la vereda Mercadillo, municipio de Cáqueza, Cundinamarca.

La alerta de la comunidad permitió activar de manera inmediata las capacidades de las tropas, quienes llegaron hasta el lugar y lograron capturar en flagrancia a uno de los hombres que estaría involucrado en los hechos. De acuerdo con la información conocida, el individuo habría participado en un intento de privación de la libertad de una persona, en hechos relacionados además con el robo de un vehículo tipo furgón y un tractor.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes y, de acuerdo con el proceso que se adelanta, le sería imputado el delito de secuestro simple.

Entretanto, las autoridades mantienen la búsqueda de otras dos personas que estarían involucradas en el hecho y que habrían huido del lugar.