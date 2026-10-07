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07 oct 2026 Actualizado 23:53

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Medellín

Un hombre fue sentenciado por asesinar a una mujer y dejar herida a otra en Medellín

El ataque armado se reportó en el barrio Campo Valdés en marzo del 2025. Por lo que deberá pagar 19 años de cárcel.

Juan Camilo Agudelo Zapata, sentenciado a 19 años de cárcel- fotos cortesía

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Juan Camilo Agudelo Zapata acordó con la fiscalía aceptar la responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, por lo que un juez de conocimiento lo sentenció a 19 años de cárcel.

Según la fiscalía, el condenado habría realizado el ataque armado en la madrugada del 9 de marzo de 2026. El hoy sentenciado atacó a dos mujeres de 26 y 27 años; una murió y la otra quedó gravemente herida.

La fiscalía manifestó que el ataque se habría ocasionado porque las dos mujeres habrían intervenido en una discusión que el confeso agresor había sostenido minutos antes con su expareja sentimental.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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