Perú vs Colombia, partido amistoso 2026: siga HOY la transmisión y el minuto a minuto EN VIVO. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

La Selección Colombia afronta su última presentación en la presente fecha FIFA. Luego de empatar 1-1 con México y caer 0-1 ante Paraguay, el equipo nacional mide fuerzas con Perú en el Nu Stadium​​ de Miami, Estados Unidos.

Para este encuentro, Néstor Lorenzo mantuvo la decisión de no darle tantos cambios al once titular. Por ejemplo, mantuvo al capitán Dávinson Sánchez, el mediocampistas Gustavo Puerta, el ‘10′ Jhon Arias y el goleador Luis Javier Suárez.

Por otro lado, en cuanto a las novedades, en portería aparece Kevin Mier, cumpliendo así lo dicho por Lorenzo en darle actividad a los tres guardametas citados, Samuel Velásquez por la lateral y Jhon Solís en el mediocampo.

Las acciones comenzarán desde las 6:45 de la tarde, hora colombiana, y recuerde que la transmisión del partido la podrá seguir EN VIVO por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto EN DIRECTO por la página web de Caracol Deportes.

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