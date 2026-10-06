🔴 Perú vs Colombia, partido amistoso 2026: siga HOY la transmisión y el minuto a minuto EN VIVO
Con este partido cierra la fecha FIFA para el seleccionado nacional.
La Selección Colombia afronta su última presentación en la presente fecha FIFA. Luego de empatar 1-1 con México y caer 0-1 ante Paraguay, el equipo nacional mide fuerzas con Perú en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos.
Para este encuentro, Néstor Lorenzo mantuvo la decisión de no darle tantos cambios al once titular. Por ejemplo, mantuvo al capitán Dávinson Sánchez, el mediocampistas Gustavo Puerta, el ‘10′ Jhon Arias y el goleador Luis Javier Suárez.
Por otro lado, en cuanto a las novedades, en portería aparece Kevin Mier, cumpliendo así lo dicho por Lorenzo en darle actividad a los tres guardametas citados, Samuel Velásquez por la lateral y Jhon Solís en el mediocampo.
Las acciones comenzarán desde las 6:45 de la tarde, hora colombiana, y recuerde que la transmisión del partido la podrá seguir EN VIVO por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto EN DIRECTO por la página web de Caracol Deportes.
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Siga EN VIVO la transmisión del partido amistoso Perú vs Colombia
Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido amistoso Perú vs Colombia
Tiempo de hidratación
Debido a las altas temperaturas en Miami, ambos equipos requieren de una pausa para hidratarse
Buena aproximación de Colombia
Saque de esquina en corto que Jhon Solís por poco capitaliza en soledad en el segundo palo
Colombia 0-0 Perú
La Selección domina el encuentro, pero es incapaz de generar opciones de gol
Colombia se anima de a poco
A pesar de las dificultades para crear opciones de gol, la Selección se aproxima de a poco a la portería rival
Duro golpe en Colombia
Peleando una palota, Yotún comete una durísima entrada contra Gustavo Puerta. Por fortuna, el golpe no pasó a mayores
Otro remate de Perú
Cartagena aguanta a puro lomo sobre el borde del área, como puede se acomoda y suelta un zurdazo que se va apenas ancho
Yaser peca de individualista
El extremo colombiano intenta encarar y abrir espacios, pero por momentos falla en la toma de decisiones y deja mal parado al equipo
¡¡¡SE LO PERDIÓ PERÚ!!!
Error en el cierre de Dávinson Sánchez que termina con un pase de la muerte para Magallanes, quien dentro del área chica remata de primera, pero el balón se va rozando el palo
Gran jugada de Dávinson
A pesar de estar arrinconado en la salida, el zaguero central tiró una ruleta para evadir la marca y gana la fata. Muy bueno lo del capitán
Flojo estado del campo
Por varias zonas del campo hay charcos que dificultan levemente el tránsito de la pelea
Primera llegada de Perú
Centro desde sector izquierdo que gana por las alturas Noriega, pero su cabezazo llega manso a las manos de Kevin Mier
Susto en la Selección Colombia
Dura entrada por la espalda contra Luis Javier Suárez, razón por la que el delantero termina en el suelo
¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO EN MIAMI!!!
Ya se juega el compromiso entre Colombia y Perú en el NU Stadium
SUENA EL HIMNO NACIONAL
¡Equipos al terreno de juego!
Las nóminas de Colombia y Perú saltan al campo para los actos protocolarios
Nómina titular de Perú
Así fue la llegada de la Selección al estadio
Once titular de la Selección Colombia
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso entre Colombia y Perú en Miami, USA!
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...