Colombia vs. Seribia: Prográmese con el último partido de fase de grupos del Mundial Sub-17. (Photo by Lewis Storey - FIFA/FIFA via Getty Images) / Lewis Storey - FIFA

El próximo viernes 27 de noviembre la selección colombiana de fútbol disputará la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-17 frente a Serbia. El encuentro definirá al equipo que liderará su zona, entendiendo que ambos elencos del grupo L ya están clasificados a la siguiente fase y suman los mismos puntos (ganaron sus dos primeros partidos).

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El encuentro se disputará a las 8:00 de la mañana en simultáneo con el partido entre Honduras y Japón.

La Selección Colombia viene de ganar el pasado martes 24 de noviembre ante la selección de Honduras con un marcador de 2-0. El equipo centroamericano jugó desde el minuto 54’ con dos jugadores menos y Colombia supo aprovechar la superioridad numérica y se impuso con goles de Matías Caicedo al minuto 76′ y de Jose Escorcia al 84′.

Por el lado de Serbia, le ganó por la mínima diferencia a Japón con un gol de pena máxima al minuto 11′ que ejecutó Dragan Anokic, resultado que lo dejó ubicado en la siguiente fase de la competición.

Colombia vs Serbia: duelo clave por el liderato

A pesar de la ya confirmada clasificación de ambas selecciones, el duelo es vital para decidir quién se queda con el primer puesto del grupo, pues el que lo haga jugará los 16avos de final frente a uno de los mejores terceros, mientras que el segundo pierde el beneficio de enfrentar a un tercero y quedará emparejado de inmediato con un rival que ocupó el 1.º o 2.º lugar en su zona.

En caso tal de perder, al ya tener 6 puntos, es probable que el combinado nacional se enfrente con otro segundo de grupo, sobretodo si cae por una corta diferencia, pues seguiría estando en los ocho mejores segundos, que se enfrentan entre sí.

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En caso de empate Colombia seguiría primero, pues aunque quedarían con los mismos puntos y diferencia de gol, la Tricolor avanzaría gracias al quinto ítem de desempate: goles a favor generales, y Colombia suma un gol a favor más que su rival.

Fecha y hora de Colombia vs. Serbia:

Fecha: viernes 27 de noviembre

Hora: 8:00 AM hora local

Lugar: Aspire Zone Pitch 9, Catar