La Selección Colombia Sub-17 tendrá un nuevo reto en el Mundial de Catar 2026. Este martes 24 de noviembre, el equipo dirigido por Fredy Hurtado enfrentará a Honduras por la segunda jornada del Grupo L, con el objetivo de conseguir un triunfo que lo acerque a los octavos de final.

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El compromiso se disputará desde las 10:30 am (hora colombiana) en la Cancha 8 del complejo Aspire Zone, en Doha, Catar. Los aficionados podrán seguir el encuentro en Colombia a través de Canal DSports 2.

La Tricolor llega motivada después de conseguir una importante victoria 2-1 frente a Japón en su debut. Miguel Agámez abrió el marcador al minuto 4, pero Kakeru Saito igualó para el conjunto asiático al 38’. Cuando parecía que el encuentro terminaría en empate, Samuel Martínez convirtió un penalti en el tiempo añadido para darle los tres puntos al combinado nacional.

Por su parte, Honduras necesita recuperarse luego de caer 2-0 ante Serbia en la primera jornada. El conjunto centroamericano ocupa la última posición del grupo, sin unidades, y buscará sumar para mantenerse con posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

¿Qué necesita Colombia para clasificar?

Una victoria ante Honduras dejaría a Colombia con seis puntos y en una posición favorable para asegurar su presencia en la siguiente ronda, dependiendo de los demás resultados del grupo. Por eso, el encuentro representa una oportunidad importante para el equipo de Fredy Hurtado.

Las figuras de Colombia

Entre las principales figuras de Colombia se destaca Samuel Martínez, volante ofensivo de Atlético Nacional y quien tiene acordado su paso al Liverpool para 2027. El mediocampista es el conductor de la Tricolor y fue protagonista en el debut al provocar y convertir el penal que le dio la victoria ante Japón. También sobresale Miguel Agámez, jugador de Junior y Barranquilla FC, quien aporta equilibrio en la mitad de la cancha y viene de marcar en la primera jornada. A ellos se suma José Escorcia, extremo de Atlético Nacional, que se caracteriza por su despliegue físico y desequilibrio.

Las figuras de Honduras

Por el lado de Honduras, uno de sus principales referentes es Mike Arana, extremo de Real España que se destaca por su capacidad de desequilibrio en ataque. También aparece Diego Matute, mediocampista del Celta de Vigo, encargado de aportar claridad en la transición ofensiva, y Kevin Gyamfi, defensor del Espanyol que lidera la zaga catracha. Finalmente, se encuentra Cristopher Batiz, volante de apenas 15 años, considerado una de las jóvenes promesas del equipo hondureño.

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Programación del partido