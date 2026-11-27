Colombia cerró la fase de grupos con derrota 0-1 ante Serbia / FCF.

La Selección Colombia cerró su participación en la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar con una derrota ante Serbia. El encuentro definía el liderato de la zona, dado que ambos equipos llegaban clasificados a este compromiso.

Los europeos se impusieron 1-0 gracias a un solitario tanto de Nebojsa Grujic, quien empezó el compromiso desde el banco de suplentes y se hizo presente en el marcador a los 72 minutos, anticipándose a un defensor para vencer al portero Luigi Ortiz.

El gol de Serbia cayó en el momento que mejor estaba en el partido el equipo dirigido por Fredy Hurtado, acechando el arco defendido por Veljko Popovic, pero errando en la definición.

Tanto Colombia como Serbia aprovecharon el encuentro y la clasificación anticpada para darle descanso a varios de sus titulares. Las dos selecciones llegaban a este compromiso tras ganar sus dos primeros partidos.

Entretanto, Honduras y Japón, las otras dos selecciones del Grupo L, se enfrentaron con un escándaloso triunfo para los asiáticos, quienes terminaron imponiéndose 7-0 en el marcador.

Posiciones Grupo L Mundial Sub-17