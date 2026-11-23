RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 12: A view of the FIFA Women's World Cup trophy on display at the tournament's organizing headquarters in Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brazil on November 12, 2026. Designed by Lebanese designer William Sawaya, the 47-centimeter-tall trophy weighs 4.5 kilograms and is made of bronze plated with 23-karat gold. The 10th edition of the FIFA Women's World Cup is scheduled to take place in eight Brazilian cities from June 24 to July 25, 2027. (Photo by Fabio Teixeira/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

La FIFA ya tiene definidas las sedes de las próximas tres ediciones de la Copa Mundial Femenina. Brasil será el encargado de recibir el certamen en 2027, mientras que las ediciones de 2031 y 2035 tendrán como anfitriones a candidaturas conjuntas de varios países.

Estas designaciones marcarán una nueva etapa para el fútbol femenino, con torneos que contarán con 48 selecciones y 104 partidos a partir de 2031, ampliando el número de participantes y encuentros respecto al formato actual.

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¿Dónde se jugará el Mundial Femenino de 2027?

Brasil será el anfitrión de la décima edición de la Copa Mundial Femenina, que se disputará entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027. Será la primera vez que el certamen se celebre en Sudamérica y contará con la participación de 32 selecciones.

Los encuentros se distribuirán en ocho ciudades brasileñas, con escenarios de gran tradición futbolística:

Belo Horizonte: Estádio Mineirão.

Brasilia: Estádio Nacional.

Fortaleza: Arena Castelão.

Porto Alegre: Estádio Beira-Rio.

Recife: Arena de Pernambuco.

Río de Janeiro: Estádio do Maracanã.

Salvador: Arena Fonte Nova.

São Paulo: Arena Itaquera.

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Mundial Femenino 2031: cuatro países recibirán el torneo

La edición de 2031 tendrá como anfitriones a Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, en una candidatura conjunta que contempla 20 estadios distribuidos en 20 ciudades.

Estados Unidos concentrará la mayor cantidad de escenarios, con 14 estadios propuestos. México contará con cuatro, mientras que Costa Rica y Jamaica tendrán uno cada uno.

Los escenarios contemplados en la propuesta son:

Estados Unidos: AT&T Stadium (Arlington), Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Bank of America Stadium (Charlotte), Empower Field at Mile High (Denver), MetLife Stadium (East Rutherford), NRG Stadium (Houston), SoFi Stadium (Inglewood), Arrowhead Stadium (Kansas City), U.S. Bank Stadium (Mineápolis), Geodis Park (Nashville), Camping World Stadium (Orlando), Snapdragon Stadium (San Diego), Lumen Field (Seattle) y un nuevo estadio en el RFK Campus de Washington D. C.

AT&T Stadium (Arlington), Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Bank of America Stadium (Charlotte), Empower Field at Mile High (Denver), MetLife Stadium (East Rutherford), NRG Stadium (Houston), SoFi Stadium (Inglewood), Arrowhead Stadium (Kansas City), U.S. Bank Stadium (Mineápolis), Geodis Park (Nashville), Camping World Stadium (Orlando), Snapdragon Stadium (San Diego), Lumen Field (Seattle) y un nuevo estadio en el RFK Campus de Washington D. C. México: Estadio Banorte (Ciudad de México), Estadio Akron (Guadalajara), Estadio BBVA (Monterrey) y Estadio TSM Corona (Torreón).

Estadio Banorte (Ciudad de México), Estadio Akron (Guadalajara), Estadio BBVA (Monterrey) y Estadio TSM Corona (Torreón). Costa Rica: Estadio Nacional de San José.

Estadio Nacional de San José. Jamaica: Estadio Nacional de Kingston (Parque Independence)

La propuesta contempla una importante presencia de escenarios estadounidenses y la participación de tres países de la región de Concacaf que también han recibido competencias internacionales de fútbol.

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Mundial Femenino 2035: el Reino Unido será anfitrión

La Copa Mundial Femenina de 2035 se disputará en el Reino Unido, mediante la candidatura conjunta denominada ‘All Together’, integrada por Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales.

La propuesta contempla 22 estadios en 16 ciudades, aunque el número de escenarios definitivos se reducirá durante el proceso de selección. Entre los recintos presentados se encuentran:

Inglaterra: Villa Park y The Powerhouse (Birmingham); American Express Stadium (Brighton); Ashton Gate (Bristol); Elland Road (Leeds); Hill Dickinson Stadium (Liverpool); Wembley Stadium, Tottenham Hotspur Stadium, Emirates Stadium, Stamford Bridge y Selhurst Park (Londres); Etihad Stadium y Old Trafford (Mánchester); St. James’ Park (Newcastle); The City Ground (Nottingham) y Stadium of Light (Sunderland).

Villa Park y The Powerhouse (Birmingham); American Express Stadium (Brighton); Ashton Gate (Bristol); Elland Road (Leeds); Hill Dickinson Stadium (Liverpool); Wembley Stadium, Tottenham Hotspur Stadium, Emirates Stadium, Stamford Bridge y Selhurst Park (Londres); Etihad Stadium y Old Trafford (Mánchester); St. James’ Park (Newcastle); The City Ground (Nottingham) y Stadium of Light (Sunderland). Gales: Principality Stadium y Cardiff City Stadium (Cardiff), además de Racecourse Ground (Wrexham).

Principality Stadium y Cardiff City Stadium (Cardiff), además de Racecourse Ground (Wrexham). Escocia: Easter Road Stadium (Edimburgo) y Hampden Park (Glasgow).

Easter Road Stadium (Edimburgo) y Hampden Park (Glasgow). Irlanda del Norte: Windsor Park (Belfast).

De esta manera, las próximas tres ediciones del Mundial Femenino tendrán presencia en Sudamérica, Norteamérica y Europa, con una ampliación del formato que permitirá la participación de más selecciones a partir de 2031.

Así quedan las próximas sedes del Mundial Femenino: