Se destraban auxilios para los pensionados de las antiguas Empresas Públicas

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, lideró una mesa de trabajo con representantes de los pensionados de las antiguas Empresas Públicas de Cartagena y anunció avances para atender compromisos que permanecían pendientes desde años anteriores.

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Durante el encuentro se acordó avanzar en el reconocimiento de los auxilios correspondientes a la organización de pensionados para las vigencias 2024, 2025 y 2026. También se estableció una ruta administrativa para resolver el denominado auxilio de lentes, un beneficio cuyo valor se estima en cerca de $200 millones anuales.

En conjunto, los auxilios relacionados con las tres vigencias alcanzarían aproximadamente $600 millones, recursos que, según la Administración Distrital, estarán orientados a mejorar las condiciones de vida de los pensionados.

“Lo importante es buscar soluciones. Hoy podemos avanzar en resolver el tema del auxilio y darle tranquilidad a nuestros pensionados. Este Gobierno quiere escuchar, atender y responder con hechos”, manifestó el alcalde Dumek Turbay.

La Administración Distrital indicó que en el transcurso de una semana deberá quedar definido el acto administrativo que permita formalizar estos acuerdos, con la expectativa de que la resolución correspondiente sea firmada el próximo martes.

Turbay destacó que la decisión hace parte del diálogo que su administración mantiene con los pensionados, quienes han planteado durante años diferentes solicitudes relacionadas con compromisos derivados de su vínculo laboral con las antiguas Empresas Públicas.

“Ellos trabajaron por esta ciudad y merecen ser escuchados. Nosotros no queremos que estas discusiones sigan quedándose en trámites interminables; queremos avanzar en soluciones reales, con responsabilidad y respeto por nuestros adultos mayores”, afirmó el mandatario.

Los representantes de los pensionados valoraron la disposición de la Alcaldía para avanzar en acuerdos y resolver las solicitudes pendientes.