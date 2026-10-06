La Boquilla da un nuevo paso hacia su esperado megacolegio público

La construcción del nuevo megacolegio público de La Boquilla avanzó en su ruta de financiación luego de que la mesa de priorización validara la incorporación del proyecto al Capítulo de Inversiones con cargo al Sistema General de Regalías (SGR) del Plan de Desarrollo Distrital.

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La jornada fue liderada por la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Educación de Cartagena y contó con la participación de representantes de diferentes sectores de la ciudad. Durante el encuentro se socializó el alcance de la iniciativa y el procedimiento para modificar el capítulo de inversiones e incorporar el proyecto educativo.

La nueva institución tendrá una inversión superior a $22.000 millones y beneficiará a más de 1.000 estudiantes de La Boquilla y comunidades aledañas de la Localidad 2 de la Virgen y Turística.

El proyecto contempla la construcción y dotación de un megacolegio de carácter etnoeducativo, diseñado de acuerdo con las condiciones y características del territorio. Entre sus componentes se encuentran un diseño bioclimático, aulas climatizadas, paneles solares para generación de energía, biblioteca, laboratorios, comedor, cocina y cancha multiuso.

La institución también tendrá una vocación turística y náutica, con una propuesta de formación orientada hacia áreas relacionadas con el turismo, los servicios y las actividades vinculadas al potencial marítimo y económico de La Boquilla.

Debido a su ubicación frente al mar Caribe y a las condiciones particulares del terreno, el proyecto cuenta con acompañamiento técnico de entidades como la Dirección General Marítima (DIMAR), la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Cardique. Además, se adelantan análisis oceanográficos e hidrográficos para establecer las condiciones necesarias para la construcción segura de la infraestructura.

Tras la validación de la mesa, la iniciativa será remitida al Consejo Territorial de Planeación y a Cardique para los conceptos correspondientes. Posteriormente, la modificación del Capítulo de Inversiones con recursos del SGR deberá ser presentada ante el Concejo Distrital para su estudio y aprobación.

Una vez culminen estas etapas, el Distrito podrá avanzar hacia la contratación de la obra, para la cual se proyectan 12 meses de construcción, un mes de dotación y otro mes para pruebas y entrega.