Bolívar entregará becas para maestros e impulsará nuevo programa de bilingüismo

El talento, la creatividad y la innovación de los estudiantes bolivarenses fueron protagonistas durante el Foro Educativo Departamental de Bolívar 2026: “Bolívar Somos Todos”, realizado en el Centro de Convenciones de Cartagena.

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Estudiantes provenientes de los municipios del departamento presentaron diferentes muestras y proyectos educativos que evidenciaron sus capacidades en áreas como robótica, programación, electricidad, innovación y transformación de productos propios del territorio.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, destacó el nivel de las iniciativas presentadas por los jóvenes y la manera como desde las instituciones educativas comienzan a plantear soluciones para sus comunidades.

“Hoy vemos cómo hay especialistas en robótica, en programación y en temas eléctricos. Es bueno verlos desde ya enfocándose en soluciones para los barrios y los hogares. También hay que destacar los productos típicos del departamento y cómo los transforman para comercializarlos”, expresó el mandatario.

Por su parte, la secretaria de Educación de Bolívar, Crijulieth Ramos Gutiérrez, explicó que el lema “Bolívar Somos Todos” representa la integración de estudiantes, docentes y comunidades educativas de los municipios, de norte a sur del departamento, en un mismo escenario para compartir los avances alcanzados desde las instituciones educativas.

La funcionaria resaltó además el compromiso con la niñez bolivarense y el propósito de continuar transformando los ambientes escolares para que los estudiantes encuentren en sus colegios espacios que los motiven a aprender, crecer y construir sus proyectos de vida.

“Queremos transformar nuestras escuelas porque el propósito es que nuestros niños se levanten todos los días y digan: ‘quiero ir al colegio’”, señaló.

Uno de los principales anuncios realizados durante el Foro Educativo Departamental fue la apertura de más de 100 becas dirigidas a maestros, en una alianza con la Universidad de Cartagena.

“Queremos tener los mejores docentes del país para que ellos formen a los mejores estudiantes de Colombia por eso hemos firmado un convenio con la Universidad de Cartagena donde la gobernación pondrá 100 becas y la UDC pondrá otra parte”, afirmó Arana.

El mandatario también anunció la apertura de inscripciones para un programa de bilingüismo dirigido a docentes del departamento, con el que se busca continuar fortaleciendo las competencias de los educadores y ampliar las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes.

Durante el encuentro, el gobernador Yamil Arana destacó los avances alcanzados en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Según indicó, la cobertura pasó del 60 % al inicio de su administración a un 98 %, con la meta de alcanzar el 100 %.

Asimismo, el gobernador señaló que se ha triplicado la modalidad de alimentos preparados en sitio, con el objetivo de que más estudiantes puedan recibir comida caliente directamente en sus instituciones educativas.

El Foro Educativo Departamental de Bolívar 2026 se consolida así como un espacio de encuentro para visibilizar experiencias, proyectos y capacidades de las comunidades educativas, reafirmando la apuesta del departamento por una educación con mayor cobertura, innovación, formación docente y mejores condiciones para la niñez y la juventud bolivarense.