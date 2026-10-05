Un año después del inicio de bombardeos a supuestas narcolanchas, periodistas investigan resultados. Crédito: OCCRP y 360 Grados

Hace poco más de un año, en septiembre de 2025, se ejecutó el primero de los bombardeos de Estados Unidos a embarcaciones señaladas como narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico.

En esa ocasión murieron 11 personas que habían salido de la costa venezolana y que, de acuerdo con las informaciones oficiales, pertenecían a la organización criminal “Tren de Aragua”.

La imagen de la presunta narcolancha bombardeada marcó el comienzo de la Operación Southern Spear, lanza del sur, que hasta el momento ha atacado 67 embarcaciones y causado la muerte a 213 personas.

Hoy, 5 de octubre de 2026, los periodistas Nathan Jaccard del “Proyecto de Investigación sobre Crimen Organizado y Corrupción” (OCCRP) y César Molinares de 360 Grados, publican una investigación sobre lo que viene sucediendo en La Guajira colombiana después del inicio de esa operación.

Para contar esta historia, y contrastar lo que encontraron con la información oficial, siguieron la pista de un bombardeo difundido en mayo de este año por el Comando Sur de Estados Unidos.

El blanco del ataque fue una lancha en la que murieron dos indígenas wayúu, llamados Adríán Lubo y Ronald Arregocés. Las familias aún no han recuperado sus cuerpos.

La Fiscalía de La Guajira aseguró que ninguno de ellos tenía investigaciones abiertas por narcotráfico ni aparecía en organigramas de organizaciones criminales. Sin embargo alguien llamado Ronald Mijail Arregocés Barros aparece en una acusación federal de Estados Unidos por un caso de 2021, no es claro si se trata de la misma persona.

La investigación periodística revisa si los ataques mortales realmente han disminuido el tráfico de drogas desde la Guajira.

Las fuentes oficiales del gobierno de Estados Unidos sostienen que la actividad marítima ilícita disminuyó en diferentes zonas del Caribe y el Pacífico, pero no se ha revelado cómo midieron esos resultados.

En contraste, expertos consultados por los periodistas indican que la reducción del tránsito por una ruta concreta no significa necesariamente que haya una disminución de la oferta de cocaína, porque existen otras modalidades de transporte.

Los periodistas que fueron a la zona recogieron testimonios, según los cuales, las lanchas rápidas del narcotráfico siguen saliendo hacia República Dominicana, Curazao y Aruba.

En Puerto López, allá en la Guajira arriba, la localidad inmortalizada por el maestro Rafael Escalona en el vallenato “El almirante Padilla”, aseguran que los bombardeos aumentaron los riesgos para los lancheros pero no han eliminado el flujo de embarcaciones.

Las zonas de embarque de droga son controladas aún por organizaciones criminales. De acuerdo con la investigación periodística, el ELN controla los pasos fronterizos y las rutas utilizadas para el ilícito.

El reportaje evidencia que las operaciones de interdicción marítima han logrado el decomiso de 140 toneladas de cocaína y la detención con vida de 160 tripulantes. Es decir tienen mejores resultados que los bombardeos.

A esta hora tenemos comunicación con el periodista César Molinares de 360 grados, uno de los autores de esta investigación:

“Esta es una serie de reportajes que estamos realizando bajo la coordinación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP y en el que documentamos quiénes son los muertos en estos bombardeos y las dificultades que tienen las familias porque no tienen ningún tipo de asistencia para recuperar esos cuerpos. Muchos son lancheros que están al servicio del narcotráfico, pero que no son propietarios de las lanchas y los narcos han seguido mandando embarcaciones al Caribe, ellos están constantemente monitoreando el flujo de las autoridades, cómo se mueven y han encontrado formas para evadir esos controles”, dijo el periodista en El Reporte Coronell.

Agregó que estos casos muestran la indolencia de las autoridades colombianas para ir al rescate de las víctimas, porque “ante todo son víctimas que no han accedido a ningún tipo de juicio”, que han sido ejecutadas sin hacérseles un debido proceso, y muchas veces ha sido la misma comunidad la que han salido a buscar los cuerpos.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 08:40 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

La mayoría de las familias de los habitantes de las lanchas no ha encontrado los cuerpos de sus seres queridos. Pero así como hay familias sin muertos para enterrar hay muertos enterrados sin que nadie los reclame.

Uno de ellos fue sepultado muy cerca de la Estación de Policía de Castilletes, en la Guajira, para que no se pierda el punto exacto de localización del cadáver, los habitantes pusieron encima de la tumba improvisada los restos oxidados de una nevera. Nadie sabe la identidad de quien está ahí. Es un hombre corpulento a quien llamaron “el mexicano”.

Un año después del inicio de bombardeos a supuestas narcolanchas, periodistas investigan resultados. Crédito: OCCRP y 360 Grados Ampliar Un año después del inicio de bombardeos a supuestas narcolanchas, periodistas investigan resultados. Crédito: OCCRP y 360 Grados Cerrar

Esta es una de las historias que cuenta el reportaje de Nathan Jaccard y César Molinares.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: