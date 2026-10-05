“Los procesos electores dan y quitan”: Vicente Fox sobre crecimiento de la derecha

Vicente Fox, expresidente de México, explicó las razones del crecimiento de la derecha en Latinoamerica

Vicente Fox, expresidente de México, estuvo como invitado en 6AM W de Caracol Radio y habló sobre las razones del crecimiento de la derecha en el mundo, especialmente, en Latinoamérica.

Durante las últimas elecciones en los países de Latinoamérica, donde la derecha se ha impuesto a la izquierda. Ante esta situación, Fox afirmó que esto se genera por rendimiento de los gobiernos.

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“Yo creo que la democracia y los procesos electorales dan y quitan. Dan y se repiten cuando se hacen bien las cosas, y quitan cuando se hacen mal las cosas y el ciudadano no queda satisfecho con esa administración”, explicó.

El exmandatario manifestó que este fenómeno se está viendo a lo largo y ancho de Latinoamérica con el giro de los gobiernos hacia el centro-derecha y lo calificó como algo bueno, pero sin llegar a los extremos.

“Yo creo que es saludable que por ahora sea quien administre gobiernos de ese centro-derecha siempre y cuando no se vaya a los extremos, porque todo extremo es malo. Hay a veces derechas autoritarias, derechas que no justifican su presencia en gobierno y que por tanto no hay razón para que permanezcan y duren”, explicó.

Fox también aseguró que este cambio se produce por el alto nivel de inseguridad en los países de Latinoamérica, sumado a las mentiras y engaño que se presenta en las campañas presidenciales.

“Hay una búsqueda intensa del electorado por la seguridad. Los niveles de inseguridad en toda América Latina son altísimos y por eso la gente, el ciudadano busca seguridad busca gobierno que le garantice los resultados en esa materia, traer paz y seguridad en las calles”, señaló.

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Vicente Fox resalta que la seguridad es un valor muy importante para las personas, ya que sin ella pueden estar en riesgo junto a su familia y por eso buscan un gobierno que se las pueda garantizar.

“La seguridad ciertamente es un valor supremo porque si no hay seguridad está en riesgo tu familia, está en riesgo tus hijos jóvenes que salen a la calle a divertirse, todos se ponen en riesgo, entonces es un valor supremo, la paz, la tranquilidad y la seguridad”, aseguró.

Escuche la entrevista completa:

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