Empresa Sacyr Concesiones Colombia SAS suma $60 millones a campaña Vamos Pa’Lante

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La empresa Sacyr Concesiones Colombia SAS se sumó a la campaña de Caracol Radio Vamos Pa’lante 2026, una iniciativa que busca apoyar a jóvenes en su acceso y permanencia en la educación superior.

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Iniciativa Vamos Pa’lante 2026:

La iniciativa liderada por Caracol Radio y la Universidad de los Andes, acompaña a aquellos estudiantes que ya comenzaron sus carreras universitarias y necesitan un respaldo adicional para evitar la deserción.

La iniciativa, en su novena edición, busca apoyar a estudiantes universitarios que enfrentan dificultades económicas, con el fin de que puedan terminar sus estudios y graduarse.

En esta oportunidad, la iniciativa también brindará atención a 500 estudiantes afectados tras la emergencia provocada por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Dichos alumnos pertenecen a la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Libre de Pereira y la Uniclaretiana de Quibdó.

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Donación de Sacyr:

Para la empresa es importante que el compromiso con el desarrollo del país también pase por apoyar la educación y las oportunidades para estos jóvenes, por eso desde el 2021 se han unido a la campaña Vamos Pa’Lante “en la medida que tengamos jóvenes mejores formados, darle oportunidades a estas personas que terminen sus carreras en universidades tan importantes como las que hacen parte de la campaña y más con este tema de esta afectación por el terremoto que tuvimos donde la campaña se amplía hacia apadrinar otras universidades, pues va a ser relevante en que estas personas puedan terminar sus carreras para que creen una mejor sociedad”.

En este 2026 la empresa Sacyr Concesiones Colombia SAS se une a la campaña con un monto de $60 millones para seguir cumpliendo la meta.

“Seguiremos aquí, nos interesa mucho y vemos con muy buenos ojos esa campaña tan bonita que hacen ustedes”.

¿Cómo donar en Vamos Pa’lante 2026?

Para sumarse a la campaña solidaria de Vamos Pa’lante 2026, usted podrá donar a través de los siguientes canales:

Cajas de los almacenes Olímpica e Ísimo

Cajeros de la Red Aval

Con la llave @vamospalante

En www.vamospalante.com.co

Desde Estados Unidos, en losandesfoundation.org

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