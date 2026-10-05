Importante donación a Vamos Pa´ Lante: Universidad Autónoma de Bucaramanga aportó 100 millones

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¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2026?

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Cajas de los almacenes Olímpica e Ísimo

Cajeros de la Red Aval

Con la llave @vamospalante

En www.vamospalante.com.co

Desde Estados Unidos, en losandesfoundation.org

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