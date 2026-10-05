Muere joven bolivarense Yadilson Urrutia tras choque entre moto y camioneta

La comunidad de San Martín de Loba, en el sur de Bolívar, lamenta la muerte de Yadilson Urrutia Rincón, un joven universitario que falleció tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido el domingo 4 de octubre en Pamplona, Norte de Santander.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Urrutia cursaba séptimo semestre de Licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Pamplona, institución en la que adelantaba su formación profesional. El accidente se registró en la vía del túnel de Pamplona, en el tramo comprendido entre el primer túnel y el sector conocido como Los Adioses.

De acuerdo con la información publicada por El Universal, el joven se movilizaba en una motocicleta negra de placas ADD-071 cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, se produjo un choque frontal con una camioneta que transitaba en sentido contrario.

El impacto le ocasionó graves lesiones. Aunque recibió atención posteriormente, las heridas sufridas durante el siniestro terminaron provocándole la muerte.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió la colisión y determinar los factores que pudieron intervenir en el accidente. Hasta el momento no se han establecido oficialmente responsabilidades por lo sucedido.

Tras conocerse el fallecimiento, la Universidad de Pamplona expresó sus condolencias a los familiares y amigos del estudiante y lamentó la pérdida del joven bolivarense que se encontraba adelantando sus estudios en la institución.