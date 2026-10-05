Taylor Swift vuelve al No. 1 con ‘The Life of a Showgirl’ tras lanzar su edición ‘Encore’

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Taylor Swift attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) / Axelle/Bauer-Griffin

Taylor Swift vuelve a dominar las listas musicales. ‘The Life of a Showgirl’ regresó al primer lugar del Billboard 200, nueve meses después de haber ocupado por última vez esa posición.

El álbum pasó del puesto 21 al No. 1 en la nueva medición de Billboard, impulsado por el lanzamiento de ‘The Life of a Showgirl: The Encore’, una edición que llegó el pasado 25 de septiembre con cuatro canciones inéditas: ‘Patient Zero’, ‘Cleveland!’, ‘Pink Clouding’ y ‘Babylon’.

Con este resultado, el disco suma 13 semanas no consecutivas en el primer lugar de la principal lista de álbumes de Estados Unidos. Según Luminate, durante la última semana de medición alcanzó 173.000 unidades equivalentes de álbum, un incremento del 619 % frente a la semana anterior.

El streaming fue uno de los principales motores de este repunte: representó cerca del 78 % de las unidades obtenidas, impulsado especialmente por las cuatro nuevas canciones.

Además, ‘Patient Zero’ se convirtió en la canción principal de esta nueva edición y su videoclip oficial fue estrenado durante los MTV Video Music Awards del 27 de septiembre.

El regreso de Taylor Swift al primer lugar también coincidió con el ingreso de otros artistas al top 10. Tinashe debutó en el sexto puesto con ‘Popstar’, mientras que Kenny Chesney llegó al séptimo lugar con ‘Silver Sands Marina’.

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Así, The Life of a Showgirl vuelve a demostrar el impacto comercial de Taylor Swift, esta vez con una reedición que llevó nuevamente su música a lo más alto de las listas estadounidenses.