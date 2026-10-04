Judicializan a 16 presuntos integrantes de ‘La Terraza’ por extorsiones y otros delitos

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional capturaron y judicializaron a 16 presuntos integrantes de ‘La Terraza’, señalados de participar en extorsiones, amenazas, desplazamientos y hurtos en Medellín y diferentes municipios del Valle de Aburrá.

Los procesados pertenecerían a tres facciones de esta estructura delincuencial: ‘Los de la Razón’, ‘Combo 13 de Noviembre’ y ‘La Matecaña’. Según la investigación, algunas de las víctimas habrían sido obligadas a entregar dinero, abandonar sus viviendas o dejar sus actividades comerciales.

Extorsiones y apropiación de vehículos

En La Estrella, Sabaneta e Itagüí fueron capturados Hernando Arturo Mazo Peláez, alias Nando; Leonardo Restrepo Olaya, alias Lulo; Miguel Ángel Ortiz Mejía, alias Pelu; y Juan Sebastián Cadena Rodríguez, alias Cadena.

De acuerdo con la Fiscalía, ‘Los de la Razón’ sería responsable de imponer exigencias económicas a habitantes y comerciantes. En algunos casos, sus integrantes se habrían apropiado de vehículos y condicionado su devolución al pago de determinadas cantidades de dinero.

Los cuatro fueron imputados por concierto para delinquir, extorsión, extorsión en grado de tentativa y hurto calificado, todas las conductas agravadas.

Cobros de hasta $200.000 semanales

En la comuna 8 de Medellín, las autoridades intervinieron al ‘Combo 13 de Noviembre’, que tendría presencia principalmente en los barrios 13 de Noviembre y Villa Tina.

Según los elementos recopilados por la Fiscalía, sus integrantes exigirían entre $50.000 y $200.000 semanales a propietarios de tiendas, criadores de cerdos, recicladores y trabajadores encargados de instalar servicios de telecomunicaciones.

Las exigencias estarían acompañadas de amenazas contra las víctimas y presiones para obligarlas a abandonar el sector en plazos que, en algunos casos, no superarían las 24 horas.

Entre los capturados están John Alexander Baquero Rojas, señalado como uno de los cabecillas del grupo; Jorge Iván Flórez Marín, alias Jorgito, y Carlos Andrés Hincapié Ríos, alias Orejas.

A estas personas les imputaron concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, extorsión en grado de tentativa agravada, desplazamiento forzado y hurto calificado y agravado.

‘La Matecaña’ y el cobro de $88 millones

La investigación también alcanzó a ‘La Matecaña’, facción señalada de dedicarse al tráfico de estupefacientes y la extorsión de comerciantes, particulares y turistas en las comunas 5, 6 y 7 de Medellín.

Su presunto jefe sería José Antonio Giraldo Suárez, alias Cepillo, quien fue capturado junto con ocho presuntos integrantes de la estructura. La Fiscalía les imputó concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, desplazamiento forzado, tortura, secuestro simple y hurto calificado y agravado.

Uno de los casos investigados está relacionado con la retención de un ciudadano al que, según la Fiscalía, le exigieron $88 millones por una supuesta deuda. Los señalados se habrían apoderado de su vehículo y posteriormente se lo devolvieron, pero lo obligaron a abandonar su residencia.

En otro hecho, un hombre habría sido torturado para presionarlo por el pago de dinero. La víctima logró escapar, pero al llegar a su vivienda habría encontrado nuevamente a integrantes del grupo, quienes le quitaron una cadena de oro y dinero en efectivo.